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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Хватило одного прохода в ноги. Дудакова удачно дебютировала в UFC

Во время победного интервью россиянка откровенно смущалась.

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Источник: AFP 2023

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 77. В предварительном карде турнира россиянка Виктория Дудакова официально дебютировала в главном промоушене мира поединком с бразильянкой Истелой Нунес.

24-летняя Дудакова в августе прошлого года выиграла у Майры Силвы единогласным решением судей на претендентской серии Даны Уайта и заработала себе контракт с UFC. Нюанс был в том, что россиянка дралась с травмой крестообразных связок. После подписания контракта Дудакова перенесла операцию на колене. По словам девушки, боссы промоушена в стороне не остались и сделали так, чтобы Викторию оперировали в Лас-Вегасе.

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Теперь Дудакова возвращается в октагон, чтобы подтвердить свои амбиции — россиянка заявляла о цели стать чемпионкой UFC за три года.

Виктория начинала путь в спорте с плавания, но в итоге приняла решение перебраться в единоборства, и с 16 лет она тренируется под руководством Гасанали Гасаналиева. Дудакова попробовала себя в кикбоксинге и панкратионе, а затем перешла в ММА, где в 20 лет стала первой в истории российской чемпионкой Европы по смешанным единоборствам. В профессиональных ММА Виктория дебютировала в сентябре 2020 года и с тех пор провела шесть поединков, одержав во всех победы, причём пять из них — досрочно. Также Дудакова становилась чемпионкой Гран-при Open FC в женском минимальном весе.

Россиянку можно назвать универсальным бойцом, у неё хорошо развиты навыки в стойке, но она больше тяготеет к борьбе. Четыре финиша из пяти — это удушающие и болевые. Виктория отлично себя чувствует на земле, и ожидалось, что для Истелы Нунес это могло стать большой проблемой. Не просто так именно наша соотечественница была явным фаворитом перед этим боем, несмотря на то что для неё это дебют.

Источник: AFP 2023

Соперница Дудаковой Истела Нунес попала в UFC в 2021 году, но перед этим пропустила три года, два из которых — из-за дисквалификации от USADA за найденный в пробе стероид. В UFC бразильянка не блещет. У неё три поражения в трёх боях, и к поединку с Дудаковой Истела подошла, находясь на грани увольнения. Нунес ставит в боях на ударную технику, она раньше занималась муай-тай, и в этой дисциплине её рекорд 50−4. При этом у Истелы очевидные проблемы с кардио и борьбой, что было только на руку Дудаковой. С другой стороны, Нунес уже ранее демонстрировала, что готова многое вытерпеть и выдержать.

Первый раунд стартовал с осторожных разменов на руках, в которых Дудакова была успешнее и несколько раз смогла донести удары. В одном из таких разменов Виктория резко выдвинулась на соперницу и нырнула за ногой Истелы. Бразильянка начала падать и неудачно поставила руку, сломав её. Крики Нунес были слышны на всю арену «Apex».

В то же время Дудакова смущённо стояла и не знала, куда себя девать. В итоге соперницу увели, а рефери Крис Тоньони с помощью переводчика поблагодарил Викторию за корректное поведение и за то, что она не стала добивать травмировавшуюся Нунес.

Источник: AFP 2023

Так или иначе, Дудакова дебютировала в UFC с победы. Конечно, ожидала она не такого выступления, но тем не менее. А Истеле Нунес желаем здоровья и скорейшего выздоровления. Дудакову при таких раскладах можно ждать в октагоне уже совсем скоро.

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Яхья Гасанов

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