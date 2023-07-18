Профиль Федора Емельяненко появился на сайте UFC

Источник: Bellator MMA

По слухам, UFC может приобрести промоушен Bellator. В феврале 46-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры в MMA после поражения от американца Райана Бейдера на турнире Bellator. В данный момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.

Также на сайте UFC появился профиль брата Федора Емельяненко Александра. Кроме того, на сайте UFC отображаются страницы бойцов Bellator Патрисио Фрейре (Бразилия), Майкла Пэйджа (Великобритания) и других.

Федор Емельяненко за профессиональную карьеру не выступал в UFC, на его счету 40 побед и 7 поражений в промоушенах Bellator и Pride. Он является бывшим чемпионом промоушена Pride в тяжелом весе, неоднократно признавался различными экспертами и СМИ лучшим бойцом в истории ММА.