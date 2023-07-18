Самый титулованный русский тяж в UFC получил соперника. Волкову попался лютый нокаутер

9 сентября в Австралии состоится турнир UFC 293. И одним из наиболее интересных событий на нем станет поединок Александра Волкова с местным Таем Туивасой. Россиийский тяжеловес занимает седьмую строчку рейтинга, а его новый соперник располагается на шестой.

Александр Волков набрал неплохую форму. Прямо сейчас самый титулованный русский тяж идет на серии из двух побед и всерьез рассчитывает вскоре вернуться в борьбу за пояс. Ранее Волков дважды претендовал на поединок за титул UFC. В 2018 году Александр поднялся на третью строчку, и ему оставалось одержать одну победу. Но в решающий момент соперник из США Деррик Льюис своим нокаутирующим попаданием перечеркнул все планы российского бойца.

Спустя три года Волков снова стал одним из главных претендентов на титул, и опять ему оставалось сделать последний шаг до цели. Но и теперь Александру попался оппонент, с которым россиянин справиться не сумел. Речь идет о Сириле Гане, который забрал у Волкова единогласное решение судей. Тем не менее, сейчас тяжеловес из Москвы снова пришел в норму: в течение последнего года ему удалось нокаутировать Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова, так что теперь Волков пусть и теневой, но все же претендент на бой за титул в скором времени.

Новый соперник Александра Волкова — Тай Туиваса из Австралии. На его счету 13 поединков в UFC, в которых он победил пять раз. Еще недавно Туиваса шел в верхушке рейтинга тяжеловесов и вел серию из пяти успешных боев. Однако с сентября прошлого года Тая успели по очереди избить Сирил Ган и Сергей Павлович, потому теперь австралиец идет шестым. Отметим, что сильнейшей стороной Туивасы можно назвать его способность отправлять людей в нокаут. Силы в его ударе действительно будь здоров.

В случае, если Волков одержит победу над Туивасой, следом ему наверняка дадут кого-то из первой пятерки рейтинга. И уже тогда снова можно будет говорить об Александре как о претенденте на титул.