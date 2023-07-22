Боец ММА проиграл бой до его начала. Он только вошел в октагон, но тут же дико опозорился на глазах у всех
Курьезный инцидент произошел на турнире FFC 64 в столице Перу Лиме.
Курьезный инцидент произошел на турнире FFC 64 в столице Перу Лиме.
Непобежденный эквадорский боец Мигель Грихальва должен был встретиться с перуанцем Мартином Моллинедо. Когда бойцы вошли в октагон, Грихальва, видимо, в качестве небольшой разминки подпрыгнул, высоко задрав колени, но неудачно приземлился, повредив ногу. Эквадорец захромал, а затем упал на канвас и начался корчиться от боли.
Врачи попытались обезболить конечность заморозкой, но это не дало результата, и Грихальва, хромая, покинул октагон.
В итоге президент FFC Джексон Мора объявил победителем Моллинедо.
Примечательно, что Грихальва до поединка с Моллинедо имел в своем активе восемь побед в восьми боях в ММА.