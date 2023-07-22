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11:36 (мск), источник: Sport24

Боец ММА проиграл бой до его начала. Он только вошел в октагон, но тут же дико опозорился на глазах у всех

Курьезный инцидент произошел на турнире FFC 64 в столице Перу Лиме.

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Непобежденный эквадорский боец Мигель Грихальва должен был встретиться с перуанцем Мартином Моллинедо. Когда бойцы вошли в октагон, Грихальва, видимо, в качестве небольшой разминки подпрыгнул, высоко задрав колени, но неудачно приземлился, повредив ногу. Эквадорец захромал, а затем упал на канвас и начался корчиться от боли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Врачи попытались обезболить конечность заморозкой, но это не дало результата, и Грихальва, хромая, покинул октагон.

В итоге президент FFC Джексон Мора объявил победителем Моллинедо.

Примечательно, что Грихальва до поединка с Моллинедо имел в своем активе восемь побед в восьми боях в ММА.

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