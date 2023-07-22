Махмуд Мурадов одержал победу на турнире UFC в Лондоне
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Боец ММА из Узбекистана Махмуд Мурадов взял верх над американцем Брайаном Барбареной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Боец ММА из Узбекистана Махмуд Мурадов взял верх над американцем Брайаном Барбареной на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.
Схватка прелимов продлилась все три раунда и завершилась победой Мурадова единогласным решением судей.
Триумфатор благодаря этому успеху закрыл серию из двух поражений. Что касается Барбарены, то представитель США уступил в третьем бою кряду.