Махмуд Мурадов одержал победу на турнире UFC в Лондоне

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Схватка прелимов продлилась все три раунда и завершилась победой Мурадова единогласным решением судей.

Триумфатор благодаря этому успеху закрыл серию из двух поражений. Что касается Барбарены, то представитель США уступил в третьем бою кряду.