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10:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аспинэлл нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC в Лондоне

Том Аспинэлл нокаутировал Марчина Тыбуру в главном бою турнира UFC в Лондоне.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Лондоне подошел к концу турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) серии Fight Night.

В главном событии вечера октагон делили представители тяжелой весовой категории, британец Том Аспинэлл и представляющий Польшу Марчин Тыбура. Встреча закончилась победой местного спортсмена техническим нокаутом в первом раунде.

Как итог, Аспинэлл (13−3) закрыл поражение от Кертиса Блейдса (поединок был остановлен из-за травмы ноги у британца). У Тыбуры (24−8) два поражения в последних четырех схватках.

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