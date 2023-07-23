Аспинэлл нокаутировал Тыбуру в главном бою турнира UFC в Лондоне

В главном событии вечера октагон делили представители тяжелой весовой категории, британец Том Аспинэлл и представляющий Польшу Марчин Тыбура. Встреча закончилась победой местного спортсмена техническим нокаутом в первом раунде.

Как итог, Аспинэлл (13−3) закрыл поражение от Кертиса Блейдса (поединок был остановлен из-за травмы ноги у британца). У Тыбуры (24−8) два поражения в последних четырех схватках.