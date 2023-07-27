Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.07
Лудогорец
Олимпия Л
11
Футбол. Еврокубки
26.07
Клаксвик
Хеккен
00
Футбол. Еврокубки
26.07
Ракув
Карабах
32
Футбол. Еврокубки
26.07
Неман
Бальцан
20
Футбол. Еврокубки
26.07
Фенербахче
Зимбру
50
Футбол. Кубок России
26.07
Ростов
Рубин
10
Футбол. Еврокубки
26.07
ЦСКА 1948
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
26.07
Шериф
Маккаби Хайфа
10
Футбол. Еврокубки
26.07
Арис Л
БАТЭ
62
Футбол. Еврокубки
26.07
Мидтьюлланн
Прогрес
20
Футбол. Еврокубки
26.07
РФШ
Сабах
02
Футбол. Кубок России
26.07
Факел
Сочи
13
Футбол. Кубок России
26.07
Крылья Советов
Балтика
23
Футбол. Еврокубки
26.07
Струга
Будучност
10
Футбол. Кубок России
26.07
Оренбург
ЦСКА
06
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конор Макгрегор о смерти певицы Шинейд О`Коннор: «Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на новость о смерти ирландской певицы Шинейд О`Коннор.

Наверх

Обладательница премии «Грэмми» скончалась в возрасте 56 лет. Она долгое время боролась с депрессией и рассказывала о желании покончить с собой.

«Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность. Я горд тем, что знал ее, слушал ее музыку в октагоне и за его пределами. Покойся с миром, Шинейд», — цитирует бойца TMZ.

Макгрегор выходил на поединки под песню О`Коннор — «The Foggy Dew».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?
Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь