Конор Макгрегор о смерти певицы Шинейд О`Коннор: «Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность»

Обладательница премии «Грэмми» скончалась в возрасте 56 лет. Она долгое время боролась с депрессией и рассказывала о желании покончить с собой.

«Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность. Я горд тем, что знал ее, слушал ее музыку в октагоне и за его пределами. Покойся с миром, Шинейд», — цитирует бойца TMZ.