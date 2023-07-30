Звезду UFC отправили в шокирующий нокаут. Гейджи снес Порье голову ударом ногой

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Только что в Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291. В главном поединке вечера сошлись звезды легкого веса — второй номер рейтинга Дастин Порье и Джастин Гейджи, расположившийся на третьей строчке. Конкуренты бились за символический пояс BMF и право оспорить чемпионский титул, принадлежащий Исламу Махачеву.

Дастин Порье последний раз дрался в конце 2022 года. Его соперником тогда был Майкл Чендлер, и второй номер рейтинга прошел его, досрочно одолев в третьем раунде. Чуть ранее Порье упустил шанс стать чемпионом, проиграв Чарльзу Оливейре. Это было в декабре 2021-го. Отметим, Дастин уже тогда считался чуть ли не главной звездой дивизиона. В период с июня 2020-го по июль 2021-го он одержал три победы: над Дэном Хукером и Конором Макгрегором (дважды).

Ну, а первый поход за поясом Порье оборвался в сентябре 2019-го: тогда Дастин был временным чемпионом, а его соперник Хабиб Нурмагомедов — неоспоримым. Тот бой закончился в третьем раунде, победу удушающим одержал российский легковес.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456250928&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пути Джастина Гейджи и Дастина Порье в UFC (если мы берем последние несколько лет) очень похожи. Точно так же Гейджи доходил до временного пояса, но в бою за неоспоримое золото проиграл Хабибу удушением. Точно так же Джастин возвращался на позицию главного претендента на титул, но снова уступил в самый важный момент Оливейре. И точно так же после своего поражения чемпиону Гейджи вернулся с одной яркой победой — в марте этого года Джастин с трудом одолел Рафаэля Физиева.

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Очевидно, что для обоих соперников в этом противостоянии наступил момент истины, и каждый из них получил последний шанс подобраться к чемпиону Исламу Махачеву. А чтобы сделать поединок Порье — Гейджи еще более значимым, организаторы решили поставить на кон пояс BMF. Напомним, этот трофей был введен UFC в 2019 году в единственном экземпляре и был предназначен участникам противостояния Хорхе Масвидаля с Нейтом Диазом. Победа тогда досталась Масвидалю, и он получил титул BMF («Baddest Motherf*****» или «Самый опасный ублюдок», если по-русски).

Ну, и конечно, обязательно стоит отметить, что Порье и Гейджи уже дрались однажды — это случилось в 2018 году. Тогда победу техническим нокаутом одержал Дастин: в четвертом раунде он забил соперника серией ударов, и рефери пришлось спасать Джастина.

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От второго боя Порье и Гейджи ожидали крутого зрелища, потому что в первый раз они устроили мощную рубку. Да и вообще, они всегда дерутся так, что зрителям сложно это забыть. К сожалению или к счастью, второй поединок получился не похожим на первый.

В стартовой пятиминутке соперники действовали активно, но в меру аккуратно. Казалось — они только разгоняются, но уже во втором раунде наступила невероятная развязка. Гейджи неожиданно для многих исполнил идеальный удар ногой в голову сопернику, и Порье тут же оказался на земле в полусознательном состоянии. Джастину хватило добавить еще один добивающий удар, а после судье пришлось уже спасать Дастина. Примечательно, что Гейджи до того не славился крутыми хайкиками (его фишкой всегда были лоукики), потому отчасти ему, видимо, и удалось так круто удивить соперника.

Теперь Джастин — обладатель пояса BMF и почти наверняка следующий соперник Ислама Махачева, если тот снова пройдет Оливейру (их реванш запланирован на 21 октября).