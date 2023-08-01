Бой Шавката Рахмонова в UFC отменен
Американский боец UFC Келвин Гастелум (18−8), с которым должен был провести поединок непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17−0), сообщил об отмене боя, передает корреспондент Vesti.kz.
Американский боец UFC Келвин Гастелум (18−8), с которым должен был провести поединок непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17−0), сообщил об отмене боя, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее Рахмонов оставил сообщение своему сопернику.
«Срочные новости К сожалению, я получил травму и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/перенесен», — написал американец.