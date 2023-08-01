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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Шавката Рахмонова в UFC отменен

Американский боец UFC Келвин Гастелум (18−8), с которым должен был провести поединок непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17−0), сообщил об отмене боя, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее Рахмонов оставил сообщение своему сопернику.

«Срочные новости К сожалению, я получил травму и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/перенесен», — написал американец.

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