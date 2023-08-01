Бой Шавката Рахмонова в UFC отменен

Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее Рахмонов оставил сообщение своему сопернику.

«Срочные новости К сожалению, я получил травму и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/перенесен», — написал американец.