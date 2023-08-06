«Меня рвали на части немецкие овчарки» Как бедный боец из Зимбабве попал в UFC

Фанаты Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) давно привыкли к невероятным историям выступающих в промоушене спортсменов. Конор Макгрегор за считаные годы проделал путь от простого сантехника до мировой суперзвезды, Хабиб Нурмагомедов заставил американцев правильно произносить непроизносимые для них дагестанские фамилии, Фрэнсис Нганну работал в карьере за гроши, а потом завоевал титул чемпиона UFC и стал миллионером. На первый взгляд имя зимбабвийца Тембы Горимбо смотрится неуместно в одном ряду с великими представителями промоушена. Но если узнать его историю получше, окажется, что в этом плане он уже сейчас может посоперничать даже с самыми звездными бойцами организации.

«Меня рвали на части немецкие овчарки. У меня шрамы по всему телу. Та ночь поменяла меня как человека, изменила вообще все, потому что я потерял очень много крови и чудом остался жив. К счастью, мне удалось выкарабкаться, чтобы рассказать вам свою историю», — так Горимбо вспоминает о своей первой работе — в 16-летнем возрасте он незаконно добывал алмазы в родном Зимбабве и занимался их контрабандой.

Неочевидный карьерный выбор юноша совершил не от хорошей жизни — к тому моменту Темба уже был сиротой. Родившись в деревеньке в провинции Масвинго (в которой даже доступа к чистой воде не было), в девять мальчик потерял мать, а еще спустя четыре года ушел из жизни и его отец. После этого за ним присматривал кузен, но где-то недоглядел и Горимбо свернул не на ту дорожку.

«Мне впервые в жизни приставили нож к горлу»

В тот год в Зимбабве была сильная засуха, страна была на грани голода. Этот факт, а также свежие воспоминания от столкновения с полицией помогли Тембе принять непростое решение — он задумал бежать в ЮАР. Но в соседнюю страну нужно было еще добраться, а весь процесс слабо напоминал туристическую поездку.

Первая попытка оказалась неудачной. Чтобы попасть в ЮАР, Горимбо вместе с другими беженцами пришлось переплыть реку на границе. «У меня не было паспорта. И это было опасно, но иногда приходится идти на жертвы. Многие погибли. А мне в тот момент было 18 лет, так что было непросто. Но тогда я понял, из какого я теста», — говорит Темба.

Добыча алмазов в Африке

Его депортировали в Зимбабве в первый же день. Но он не опустил руки. Как только автобус высадил его по ту сторону границы, он снова двинулся в сторону ЮАР.

«Работая в алмазном поле, я видел немало жутких вещей. Это сильно походило на “Кровавый алмаз” (фильм 2006 года, снятый режиссером Эдвардом Цвиком, с Леонардо Ди Каприо в главной роли — прим. “Ленты.ру”)», — вспоминал Горимбо.

У меня перед носом убивали людей, пока они бежали от полиции. Там же мне впервые в жизни приставили нож к горлу. Когда ты незаконно пересекаешь границу с ЮАР, то спасаешься не только от полиции, но и от бандитов — они грабят беженцев, зная, что те едут не с пустыми руками. Темба Горимбо боец UFC

По словам Тембы, его вместе с другими желающими пересечь границу захватили бандиты. «Я только увидел этот огромный нож в руках одного из них и отключился. Остальные разбежались. Пока грабители пытались их поймать, я пришел в себя. Увидел забор, решил, что перелезу и попаду в руки полиции. Но лучше уж попасть за решетку, чем лишиться жизни. По пути к этому забору я заметил одного из своих спутников, который увел меня оттуда и показал другую дорогу. Так я и попал в ЮАР», — рассказал спортсмен.

Впрочем, спортом в тот момент он еще не занимался. Чтобы выжить, он раздавал листовки на улицах Йоханнесбурга. За это ему платили 20 рандов (порядка 100 рублей по нынешнему курсу) в день. Этого едва хватало на еду, но спустя какое-то время Темба даже скопил денег и связался с кузенами в Кейптауне, куда впоследствии и направился.

Источник: Социальные сети Тембы Горимбо

Но и там жизнь юноши наладилась не сразу. Как вспоминает Горимбо, из-за отсутствия какого-либо образования и квалификации ему приходилось браться практически за любую работу. Трудился будущий боец по 17 часов в день — с 6 утра до 11 вечера. Он успел попробовать себя в роли садовника, маляра, охранника… Пока не посмотрел фильм «Никогда не сдавайся». Именно после этого Темба и решил заняться смешанными единоборствами (ММА).

«Я такой: “Вот это и есть спорт? Драться?” Ладно, без проблем, с этим я справлюсь. Я из бойцовской семьи — все мои кузены, даже отец постоянно дрались. Это у нас в крови», — признает Горимбо. По его словам, уже через три месяца после первой тренировки он вышел на первый бой. И победил нокаутом всего за семь секунд, что, учитывая его бэкграунд, не так уж и удивительно.

Ответ на все вопросы

Впервые придя в зал ММА в 2010 году, в 2013-м Темба уже провел первый профессиональный поединок. Дебют состоялся в малоизвестном промоушене Imagine Fighting Championship против столь же неизвестного южноафриканского бойца Сиднея Мокголо по прозвищу Пулемет. Псевдоним соперника Горимбо не испугал — он победил удушающим приемом во втором раунде.

Это было в июне 2013-го, а уже в августе того же года Темба выступил на турнире более крупной организации — Extreme Fighting Championship (EFC) — и снова победил, на этот раз болевым на руку.

Всего за семь лет в EFC Горимбо провел десять боев, в которых одержал восемь побед (шесть — досрочно) и потерпел два поражения. Зимбабвиец даже стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. Далее он дважды подрался в других организациях, а после подписал контракт с UFC. Впрочем, в дебютном бою он уступил американцу Эй Джею Флетчеру — Темба явно мечтал не о таком старте в сильнейшей лиге мира.

20 мая 2023 года Горимбо впервые выиграл в UFC — на турнире в Лас-Вегасе досталось японцу Такаши Сато, которого зимбабвиец по прозвищу Ответ победил единогласным решением судей. После боя Темба признался, что летел в Вегас, имея на счете 7 долларов 49 центов. А бывший претендент, временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, с которым Горимбо тренируется в одном зале, даже подкармливал одноклубника.

Затем африканец выставил на аукцион набор экипировки, в которой выходил на поединок. Ему удалось выручить за трусы и перчатки семь тысяч долларов, но, несмотря на затруднительное финансовое положение, он потратил деньги на втулочный насос для родной деревни в провинции Масвинго. Теперь у людей там есть доступ к чистой воде.

«Не могу это объяснить. Такой уж я человек. Мне иногда прилетает бумерангом за то, что я так много стараюсь делать для других, но я постепенно учусь, как поступать правильно», — так спортсмен прокомментировал свой щедрый жест.

«Я просто захотел ему помочь»

К слову, бумерангом в этот раз прилетело не только что-то плохое, но и хорошее. На яркую историю бойца обратил внимание Дуэйн Джонсон — бывший рестлер, а ныне один из самых успешных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Скалу тронули слова Горимбо про семь долларов в кармане, ведь Джонсон побывал в аналогичной ситуации — в одном из интервью он говорил про ту же сумму, оставшуюся у него на счете в один из самых трудных моментов в его жизни. Впоследствии Дуэйн даже продюсерскую компанию назвал в честь этой суммы — Seven Bucks Production.

«Мы никогда не встречались, но я просто должен был попасть в Майами, чтобы посмотреть ему в глаза и пожать руку, обнять его. Его история вдохновила и мотивировала меня. Недавно он выиграл первый бой в UFC. Но при этом спит на диване в зале. Он никогда ни о чем меня не просил, но я просто хотел помочь», — написал Джонсон.

Во время одного из интервью после дебютной победы в UFC к ничего не подозревающему Горимбо сзади подходит Джонсон. Остальные эмоции — на видео. Неплохо для парня, начинавшего с контрабанды алмазов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239231&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джонсона настолько тронула трудная судьба Горимбо, что он решил ему помочь. Скала купил бойцу UFC дом в Майами. Теперь Тембе больше не придется ночевать на диване.

«Он большой человек с большим сердцем, который сегодня кардинально изменил мою жизнь. И за это я буду ему вечно благодарен. Не знаю, как его благодарить, ведь никаких слов в такой ситуации не хватит. Он сказал мне не благодарить его, а передать добро дальше. Обязательно сделаю это и изменю чью-то жизнь к лучшему на моем пути к чемпионству в UFC», — такими словами Горимбо принял невероятный подарок Джонсона.

Источник: Социальные сети Тембы Горимбо

Хотя Тембе уже 32 года — не самый юный возраст для начинающего бойца UFC — он полон уверенности, что вскоре завоюет чемпионский титул. «Мной двигают не деньги. Я ставлю цели и иду к ним. Рискую и становлюсь тем, кем мне суждено стать. Я стану чемпионом в 2024 году. Знаю это», — уверен Горимбо.

Пояс чемпиона UFC в полусреднем весе в данный момент удерживает британец Леон Эдвардс. Возможно, слова зимбабвийца могут вызывать улыбку, но, глядя на историю его жизни, смеяться совсем не хочется.