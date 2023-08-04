Тренирует, спасает Союз ММА и гоняет на мотоцикле. Федор Емельяненко счастлив на пенсии

Источник: Социальные сети Федора Емельяненко

В феврале 2023 года свой последний бой в карьере провёл легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. В возрасте 46 лет в своём заключительном бою он дрался за титул одной из сильнейших лиг мира — Bellator. Увы, уйти на позитивной ноте Фёдору не удалось, в реванше он также проиграл более молодому Райану Бейдеру, но карьера Последнего Императора от этого не стала менее фантастической.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-78354821&hd=2&id=456247756&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко уже заканчивал карьеру в 2012 году, но спустя три года отсутствия вернулся в бои. Видимо, не всё оставил в клетке, что хотел, не потух к тому моменту огонь внутри. Да, к этому можно относиться по-разному, и многие критикуют Фёдора за то, что не ушёл вовремя. Но это его выбор. К слову, после возвращения Емельяненко проиграл всего три раза: Мэтту Митриону и дважды Райану Бейдеру.

Чем сейчас занимается Последний Император

Теперь же Фёдор с ММА завязал окончательно. И многие отмечают, что Емельяненко даже эмоционально стал другим. Как будто Последний Император действительно скинул камень с души и теперь продолжает заниматься любимым делом — боями, но уже не в качестве бойца.

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Фёдор всё так же готовит своих подопечных к боям, проходит с ними тренировочные сборы и при этом не даёт себе поблажки, а занимается наравне со всеми. Совсем недавно в сети появилась фотография с актуальной формой Емельяненко, и нужно сказать, что он в полном порядке.

Если с боями по ММА Фёдор завязал, то вот от поединков по боксу не отказывался. Шли даже вполне конкретные разговоры про бой против Роя Джонса, но пока никаких соглашений не было подписано. Так что, вполне вероятно, в ринге мы Фёдора ещё увидим.

А пока у Фёдора хватает дел и без этого. Помимо уже упомянутых тренировочных сборов и процессов, в которых Емельяненко активно участвует, есть ещё и Союз ММА России, у которого в последнее время имеются проблемы. Напомним, в июне из-за трагической смерти 16-летнего бойца на одном из турниров по боям смешанного стиля в Амурской области организацию лишили аккредитации на три месяца. Конечно, Фёдор, будучи президентом организации, вплотную занимается решением этой проблемы, и на это тоже уходит много времени.

При этом отсутствие соревновательной деятельности позволяет Фёдору больше времени проводить с семьёй, уделять внимание близким, чего Емельяненко не мог делать в полной мере, когда был профессиональным спортсменом. Постоянные сборы, тренировки, турниры — всё это отнимало много сил и времени, об этом с сожалением не раз говорил сам Емельяненко. Теперь же всё по-другому.

Источник: Социальные сети

Виталий Бигдаш, Федор Емельяненко, Денис Тюлюлин

Интересно, что и на себя Емельяненко стал тратить больше времени. На отдых, на хобби. В своём аккаунте в социальной сети Фёдор выложил фотографию, где он сидит на новом мотоцикле, который ему подарили.

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Довольно интересное хобби, даже в какой-то степени необычное, учитывая весьма скромный характер Фёдора. Нам остаётся только порадоваться за то, что после завершения карьеры Емельяненко стал больше думать о себе.

Конечно, Последний Император не только тренирует и весело проводит время. Так, по словам его брата Ивана Емельяненко, Фёдор на свои деньги построил храм недалеко от Старого Оскола, куда часто ходит сам и ходят члены его команды. И, конечно, простые горожане.

Похоже, Фёдору совсем не скучно на пенсии. Кажется, что, даже если он вернётся на ринг ради громкого боксёрского поединка, это будет единоразовая акция. Емельяненко устраивает его жизнь в отставке, и он выглядит абсолютно счастливым.