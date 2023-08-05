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14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда UFC раскритиковал Хабиба Нурмагомедова

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Нэйт Диас критически высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове. Его слова доступны на YouTube-канале Full Send Podcast.

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Источник: AP 2023

Американец назвал Нурмагомедова ненастоящим бойцом. «Хабиб просто худший! Только посмотрите на него — он сбежал, он обычный качок теперь. Мне не нравится его бойцовский стиль», — заявил он.

В апреле портал Sherdog включил Нурмагомедова в топ-3 лучших бойцов 2010-х годов. Лидером рейтинга стал американец Джон Джонс, вслед за ним расположился его соотечественник Деметриус Джонсон. Нурмагомедов замкнул тройку лучших.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

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