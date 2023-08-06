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09:40 (мск), источник: ТАСС

Видеоблогер Джейк Пол выиграл у бывшего бойца UFC Нейта Диаса в боксерском поединке

Пол победил единогласным решением судей, один раз отправив соперника в нокдаун.

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ТАСС, 6 августа. Американский видеоблогер Джейк Пол выиграл у бывшего претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) соотечественника Нейта Диаса в боксерском десятираундовом поединке, который состоялся в Далласе (США, штат Техас). Пол победил единогласным решением судей.

Все трое судей отдали предпочтение Полу — 97:92, 98:91, 98:91. Поединок прошел при подавляющем преимуществе Пола, который уже в первом раунде нанес немало точных ударов. В пятом раунде Диас оказался в нокдауне. Но бывший боец UFC продемонстрировал чудеса мужества, не только продержавшись до конца поединка, но и в концовке выглядев сильнее.

26-летний Пол одержал седьмую победу на профессиональном ринге (четыре нокаутом) при одном поражении. В феврале нынешнего года американец проиграл решением судей сводному брату чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, Томми Фьюри, впервые встретившись с соперником, который профессионально занимается боксом. Ранее Пол победил видеоблогера AnEsonGib, бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации Нейта Робинсона, экс-чемпиона организаций смешанных единоборств Bellator и One Бена Аскрена и дважды — бывшего обладателя пояса UFC Тайрона Вудли.

Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года. Американец известен в первую очередь как блогер и актер. До закрытия социальной сети Vine он собрал пятимиллионную аудиторию подписчиков. Несколько раз занимал места в тройке лучших различных рейтингов самых высокооплачиваемых людей в интернете, за год на различных интернет-площадках он зарабатывает свыше $20 млн.

Диасу 38 лет, он впервые выступал на боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 22 победы, 13 поражений. Американец выступал в UFC с 2007 по 2022 год. В 2012 году поспорил за титул чемпиона организации, уступив соотечественнику Бенсону Хендерсону решением судей.

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