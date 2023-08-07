Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

«Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости», — написал Маск в Twitter.

Он признался, что значительно больше Цукерберга, и это — одна из причин, по которой в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения.

«Я вешу не менее 300 фунтов (136 килограммов — ред.)», — добавил Маск.

В воскресенье он сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.

Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение.

Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская