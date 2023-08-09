Дана Уайт раскрыл новые подробности по поводу организации боя Макгрегор — Чендлер

«Я разговаривал с Конором вчера или позавчера, и он готов к бою. Я сказал, чтобы он набирал форму и мы со всем разобрались. Кто будет его соперником? Чендлер. Это точно. Просто Макгрегору нравится задевать других бойцов в социальных сетях. Особенно своего соперника или предполагаемого соперника», — сказал Уайт на пресс-конференции.