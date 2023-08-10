Федор Емельяненко заявил о желании провести боксерский поединок с Тайсоном

«У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, было бы интересно (провести бой) с Майком Тайсоном. Он выступал в тяжелом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться. Разные истории про Тайсона ходят в России, время от времени выкладываются ролики, где он в хорошей форме, бьет по лапам. Но, с другой стороны, говорят, что он увлекся своим бизнесом (продажа марихуаны) и в какой-то степени злоупотребляет (смеется)», — сказал Емельяненко в эфире YouTube-шоу The MMA Hour.

Россиянин согласился с предложением журналиста провести поединок с Тайсоном 28 октября в Саудовской Аравии, где главным событием вечера станет бой между чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Также Емельяненко высказался о бое, в котором американский боец ММА, бывший представитель UFC Нейт Диас проиграл блогеру Джейку Полу в своем дебютном боксерском поединке.

«Да, этот поединок я смотрел. Далеко не все бои я смотрю, но этот поединок смотрел. Джейк Пол растет, по сравнению с первыми боями, которые он проводил. И так было видно, что он хорошо боксирует. Плюс еще и удачно. Было у него несколько нокаутов против звезд MMA. Не знаю, по какому принципу Пол выбирает себе соперников, как я понимаю, он выбирает удобных для себя оппонентов, меньше себя. Сам я не думал (о бое с Полом). Я не думаю, что он согласится. Больше подхожу к нему по размерам? Именно поэтому он не согласится», — сказал Емельяненко.