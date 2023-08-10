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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Утверждён коллективный иск к UFC от более чем 1200 бойцов

9 августа против промоушена UFC утверждён коллективный иск, сформированный в 2014 году. Решение суда означает, что теперь более 1200 бойцов смогут попытаться получить от UFC компенсацию за недобросовестную деловую практику.

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Источник: Reuters

«Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать присяжным в Лас-Вегасе наши утверждения о том, что UFC злоупотребляет своим рыночным господством для занижения оплаты труда бойцов. Борьба за справедливость для бойцов продолжается!», — пишет в соцсетях адвокат истцов Эрик Креймер.

Адвокаты заявляют, что бойцы UFC получают лишь 20% от дохода промоушена, в то время как в других видах спорта эта доля превышает 50%. Истцы, среди которых бывшие бойцы UFC Кунг Ле и Джон Фитч, считают, что промоушен стал незаконной монополией, подавлял конкуренцию со стороны других лиг смешанных единоборств и занижал заработную плату своих бойцов. Бойцы требуют от UFC компенсацию в размере от $ 800 млн до $ 1,6 млрд. Тем не менее, суд отклонил претензию истцов, связанную с заниженным доходом от использования прав на личность бойцов.

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