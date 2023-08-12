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16:33 (мск), источник: Sport24

Дэйна Уайт включил Хамзата Чимаева в топ-3 самых популярных бойцов UFC

Президент UFC Дэйна Уайт назвал тройку самых популярных бойцов в американском ММА-промоушене.

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Источник: Reuters

— Кто сейчас тот самый боец UFC, которого хочет видеть весь мир?

— Если смотреть сейчас, то это Исраэль Адесанья. Он наша большая звезда. Что мне нравится в этом парне — он любит драться, хочет драться несколько раз в год. Еще есть Волкановски, настоящий дикарь. Хамзат Чимаев — он огромная звезда, его хотят видеть. И у него бой с Пауло Костой, — заявил Уайт в интервью Hot Boxin'.

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев провел 12 поединков в ММА и одержал 12 побед. 21 октября он сразится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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