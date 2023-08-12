Дэйна Уайт включил Хамзата Чимаева в топ-3 самых популярных бойцов UFC

— Если смотреть сейчас, то это Исраэль Адесанья. Он наша большая звезда. Что мне нравится в этом парне — он любит драться, хочет драться несколько раз в год. Еще есть Волкановски, настоящий дикарь. Хамзат Чимаев — он огромная звезда, его хотят видеть. И у него бой с Пауло Костой, — заявил Уайт в интервью Hot Boxin'.