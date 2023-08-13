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05:53 (мск), источник: Sport24

Эффектный сабмишен на UFC Vegas 78: Блэкшир победил болевым, который до него выполняли лишь двое: видео

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 78.

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Редким приемом завершился бой в легчайшем весе между американцем Д’Амоном Блэкширом и его соотечественником Хосе Джонсоном.

На 4-й минуте первого раунда Блэкширу удалось заставить соперника сдаться в результате болевого приема «твистер».

Как сообщает MMA Fighting, это был лишь третий случай в истории UFC, когда бойцу удалось провести данный прием, основанный на скручивании ноги и головы в противоположенные друг другу стороны.

До Блэкшира болевой прием на позвоночник за всю историю UFC смогли выполнить только два бойца — Чон Чхан Сон, который больше известен как «Корейский Зомби», и Брайс Митчелл.

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