Эффектный сабмишен на UFC Vegas 78: Блэкшир победил болевым, который до него выполняли лишь двое: видео
В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 78.
В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 78.
Редким приемом завершился бой в легчайшем весе между американцем Д’Амоном Блэкширом и его соотечественником Хосе Джонсоном.
На 4-й минуте первого раунда Блэкширу удалось заставить соперника сдаться в результате болевого приема «твистер».
До Блэкшира болевой прием на позвоночник за всю историю UFC смогли выполнить только два бойца — Чон Чхан Сон, который больше известен как «Корейский Зомби», и Брайс Митчелл.