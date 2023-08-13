Эффектный сабмишен на UFC Vegas 78: Блэкшир победил болевым, который до него выполняли лишь двое: видео

Редким приемом завершился бой в легчайшем весе между американцем Д’Амоном Блэкширом и его соотечественником Хосе Джонсоном.

Как сообщает MMA Fighting, это был лишь третий случай в истории UFC, когда бойцу удалось провести данный прием, основанный на скручивании ноги и головы в противоположенные друг другу стороны.