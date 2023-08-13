Макгрегор раскрыл все карты. Ирландец точно знает трех предстоящих соперников

12 августа Конор Макгрегор эффектно появился на боксёрском вечере в Лондоне. Он активно поддерживал Энтони Джошуа, радовался победе британца и даже угощал его алкоголем, прямо не отходя от ринга. Но болельщики ирландца ждут от него совсем не этого. Они рассчитывают наконец-то дождаться объявления следующего боя Ноториуса. Пока же Макгрегор продолжает бегать от USADA и не спешит сдавать допинг-тесты, чтобы получить допуск к поединкам.

При этом Конор продолжает рассказывать, что собирается ещё долго выступать на профессиональном уровне. Ирландец анонсировал сразу три поединка со своим участием: «Я вернусь в декабре и подерусь с Майклом Чендлером. Я обязан это сделать, ведь я соревновался с ним на TUF. Итак, Чендлер следующий в декабре, потом будет Джастин Гэтжи. Бой за пояс BMF. А потом мы сделаем трилогию с Нейтом Диазом».

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Конечно, гипотетически такое развитие событий выглядит настоящей сказкой для фанатов ирландца. Получить после такого длительного простоя сразу три топовых поединка подряд было бы очень здорово. Вот только верится во все эти планы с большим трудом. Ноториус довольно часто рассказывает о своих намерениях. То он хочет стать тройным чемпионом UFC, то обещает разорвать профессиональный бокс и реслинг. Вот только дальше слов это не продвигается. Макгрегор много говорит и мало делает.

Стоит отметить, что на бумаге организовать эти поединки действительно можно. И каждый из соперников примет вызов, поскольку прекрасно понимает, насколько денежным получится бой. Разве что Гэтжи вряд ли откажется от мечты о чемпионском титуле в своём дивизионе. Поэтому Джастина и не интересует возможный выход в октагон с Конором: «Конор шесть раз отказывался от боя со мной. Мне нравятся большие бои, и это, конечно, звучит привлекательно — но я не стану драться с тем, кто на стероидах. Я сам в жизни не принимал стероиды и никогда не буду».

При этом бои с Чендлером и Диазом действительно очень вероятны. Майкл сам заинтересован в такой громкой победе, поскольку в последнее время его дела в UFC шли откровенно плохо. А Нейт всегда не против подраться с одним из самых принципиальных соперников за всю карьеру. Всё-таки в его противостоянии с Конором счёт 1:1, точка так и не поставлена. Но для начала Макгрегору всё-таки придётся сдать допинг-тесты. Иначе все эти разговоры так и останутся пустой болтовнёй.