Боец Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон не планирует завершать карьеру и хочет провести еще несколько боев. Об этом он заявил ТАСС.

«Конечно, нет, карьеру не завершаю. Даже будет еще несколько боев», — сказал Монсон.

В ночь на 19 августа Монсон провел бой по правилам бокса против россиянина Олега Тактарова. По итогам поединка был зафиксирован ничейный результат.