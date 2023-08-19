Дацик отомстил за дядю Лешу. А Тактаров и Монсон вдруг забили на бокс

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В пятницу в Москве прошел многообещающий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», внимание к которому было приковано благодаря сразу трем афишам. О возвращении Олега Тактарова, возмездии Вячеслава Дацика и выступлении боксера из США, сменившего имя в честь Владимира Путина, — в материале РИА Новости Спорт.

Тактаров не растопил Снеговика

Пускай схватка именитых ветеранов ММА была лишь согласным событием шоу, наибольшее внимание собравшихся на волейбольной арене «Динамо» было приковано именно к 56-летнему Олегу Тактарову и Джеффу Монсону (52 года). Битвы, которые закатывали бойцы на стыке столетий, до сих пор греют душу не только возрастным поклонникам смешанных единоборств, но и молодым фанатам, смотревшим ламповые архивы поединков спустя десятки лет после тех ивентов.

Снеговика (прозвище Джеффа) мы в последние годы видели частенько. Чего не скажешь об Олеге Николаевиче: Тактаров снимался в кино, мелькал на ТВ и даже пробовал себя в общественной деятельности, но вот в клетку не выходил 15 лет. Так что камбэк легенды — даже ради в боксерской схватки — пробил на ностальгию. А атмосферный выход одного из первых обладателей поясов UFC к рингу под трек ЛЮБЭ «Ребята с нашего двора» привел трибуны в восторг.

Не меньше оваций (и гула удивления) было во время боя. Мужчины как будто забыли, по каким правилам проходит их встреча, и с удовольствием вернулись к смешанных единоборствам. Тактаров и Монсон жестко орудовали в клинче по затылкам, проходили в ноги (!) и устраивали разборки в партере (!!!). Олег Николаевич даже попытался сделать болевой прием на ногу, и, если верить самому Тактарову, довел Джеффа до крика. В общем, абсолютное безумие. Которое закончилось ничьей и взаимным респектом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-219380652&hd=2&id=456239396&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ветеранам ММА точно стоит встретиться вновь, но в родной стихии. И Тактаров, и Монсон обеими руками за такой движ.

Для меня встреча по правилам ММА будет интереснее. Меня в боксерском поединке переводят — я тоже переведу! При всем уважении… Монсон — мужик с яйцами. Я думал, что он мертвый, а там 105 килограммов чистых мышц. Не ожидал такой борьбы, меня это завело. Олег Тактаров ветеран ММА

Британцу «прилетело» за Олейника

В главном же событии вечера не дающий себе отдыха Вячеслав Дацик бился с Оли Томпсоном. Да-да, с тем самым экс-представителем UFC, который отправил в глубокий нокаут Алексея Олейника три месяца назад. Промоутер Владимир Хрюнов хотел свести Дацика с дядей Лешей, однако из-за сенсационного финиша разработка поединка Рыжего Тарзана с проигравшим ветераном стала неактуальной.

То ли дело встреча Вячеслава с Томпсоном и красивый сюжет о мести за соотечественника.

Все закончилось очень быстро. С первых секунд Дацик пошел в размен, и Томпсон моментально сломался. Британец с грозным прозвищем Спартанец оказался совершенно не готов к такому темпу. Переждать бурю не удалось: в одной из атак Рыжий Тарзан добил гостя ударом в голову — судья впечатлился стоячим нокдауном с «пляской» у канатов и остановил поединок, решив не доводить дело до еще большего урона здоровью Томпсона.

Я тренировался и готовился с Алексеем. И после поражения Олейника у меня сразу появилось желание провести реванш за Леху. И моя просьба была удовлетворена. В этом поединке я пропустил пару ударов вскользь. Леха, я за тебя отомстил! Вендетта завершена! Вячеслав Дацик российский боец ММА

Вячеслав поначалу заговорил о реванше с Томпсоном. И реванш будет, однако не с британцем: после турнира Хрюнов рассказал журналистам об организации второго боя Рыжего Тарзана с проходящим реабилитацию Александром Емельяненко. Но уже по правилам ММА.

Отметим, что в октябре 2022 года Дацик нокаутировал Емельяненко-младшего на первой же минуте боксерской схватки — триумфатор уверен, что в смешанных единоборствах АЕ будет на порядок конкурентнее. Посмотрим.

Обрусевшего американца приняли «негостеприимно»

Самой же хайповой фигурой в преддверии пятничного вечера был американец Кевин Джонсон. Казалось бы, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, бывший соперник Виталия Кличко в 43 года никак не может привлечь внимание российской публики исключительно спортивными достижениями. На передний план вышла политика: спортсмен, намеревавшийся получить российское гражданство, сменил имя на Кевин Владимирович в честь Владимира Путина и тут же ворвался в повестку наших СМИ.

Организаторы вовремя уловили запрос аудитории на подобный контент: Джонсону вручили лицензию Федерации бокса России (ФБР), а во время выхода американца на бой включили бессмертную композицию Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» в современной обработке… А как проникновенно слушал Кевин Владимирович гимн России перед поединком.

О сопернике Джонсона Марке Петровском как будто никто не вспоминал. Зря! Непобежденный россиянин на славу покуражился над новоиспеченным соотечественником, однако вряд ли 24-летний проспект доволен победой решением большинства (60−54, 57−57, 60−54; как один судья усмотрел ничью — загадка). Все же столь возрастного оппонента надо было нокаутировать.

Но не получилось. А значит, заслуженная похвала Джонсону: Кевин продержался все шесть раундов с высококлассным боксером, который моложе на 19 лет. Теперь матчмейкерам лиги стоит присмотреть для «нового русского» соперника попроще.