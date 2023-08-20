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07:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Тюлюлин проиграл нокаутом на UFC 292

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Денис Тюлюлин проиграл бразильцу Грегори Родригесу на 292-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бостоне.

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Схватка прелимов завершилась нокаутом в первом раунде.

В активе россиянина 10 побед при восьми поражениях (один поединок признан несостоявшимся). Рекорд Родригеса — 14 побед и пять поражений.

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