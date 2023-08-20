«Дай нам драться до конца!» Чемпионский пояс со Стерлинга снял судья?

UFC 292 запомнится всем совершенно легендарным апсетом. Шон О’Мэлли, который перед предыдущим боем с Петром Яном находился лишь на 11-й позиции в рейтинге легчайшего дивизиона, взлетел в его короли. Сахарок в блестящем стиле разбил чемпиона — Алджамейна Стерлинга. Яркий американец снял с соотечественника пояс и преподнёс громкую сенсацию.

Казалось бы, более заслуженной и безусловной победы и представить себе нельзя. О’Мэлли поймал соперника на ошибке, попал точнейшим встречным ударом в челюсть и оформил эффектное добивание. Но после боя многие начали искать виноватого в этом неожиданном исходе. И под раздачу попал судья поединка Марк Годдард.

Одним из первых рефери решил обвинить лучший друг Стерлинга — Мераб Двалишвили. Он даже высказал надежду, что никогда больше не окажется с Годдардом в одном октагоне.

Опять чёртова ранняя остановка. Буду молиться, чтобы ни мои бои, ни бои моих партнёров по команде никогда больше не судил Марк Годдард. Мы бойцы. Дай нам драться до конца. Мераб Двалишвили грузинский боец UFC

Затем флешмоб грузинского бойца буквально подхватили в социальных сетях. Болельщики накинулись на Годдарда с оскорблениями и обвинениями. Фанаты даже призывают отстранить Марка от судейства. Объяснить всё это можно эмоциями, которые, безусловно, переполняют поклонников бойца, сенсационно потерявшего чемпионский пояс. Но им пора посмотреть правде в глаза.

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А правда заключается в том, что Годдард просто выполнял свою работу, причём делал это хорошо. Судьи стараются минимизировать риск здоровью бойцов. Сколько случаев промедления рефери приводили к крайне плачевным последствиям. История знает массу примеров, когда остановленный вовремя поединок спасал жизнь. Поэтому все выпады в сторону Марка вряд ли могут считаться обоснованными.

После встречного прямого удара в челюсть Стерлинг действительно «потерялся». Это было хорошо видно даже по телевизионной картинке. Что уж тут говорить про судью, который находился буквально в полуметре от происходящего. Он видел всё как на ладони, поэтому моментально принял решение остановить поединок. О’Мэлли славится тем, что мощь его ударов действительно значима. Поэтому пострадать Алджо мог очень сильно.

Годдарду хочется пожелать лишь терпения. После таких боёв бывает очень сложно сохранить верность своим принципам. Особенно когда все вокруг обвиняют тебя в несправедливом решении. Но если бы Стерлинг пропустил ещё несколько ударов и его здоровью причинили бы тяжкий вред, Марка всё равно сделали бы крайним. Но уже потому, что вовремя не остановил это избиение.