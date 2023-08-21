Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.08
Гранада
Райо Вальекано
02
Футбол. Зарубежный
21.08
Кристал Пэлас
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
21.08
Болонья
Милан
02
Футбол. Зарубежный
21.08
Алавес
Севилья
43
Футбол. Зарубежный
21.08
Торино
Кальяри
00
Футбол. Первая лига
21.08
Торпедо
Нефтехимик
21
Футбол. Первая лига
21.08
КАМАЗ
Арсенал
00
Футбол. Кубок России
13:00
Рязань
Космос
Все события
Фоторепортажи
20Великий Буффон
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
21 августа, источник: Спорт-Экспресс

Хабиб ответил на вопрос, почему в России любят Путина

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29−0) на встрече в Лас-Вегасе поделился мнением, откуда у президента РФ Владимира Путина такой высокий рейтинг поддержки среди населения России.

Наверх
Источник: AP 2023

— Нам здесь, в США, показывают рейтинг поддержки Владимира Путина, и он у него больше 80 процентов. Почему люди в России так любят его? Что в нем такого?

— Вы знаете, в России люди счастливы очень маленьким вещам. Люди не зарабатывают там по 5−10 тысяч долларов в месяц и… Не знаю… Там, откуда я, из Дагестана, там нам не нужно много. Дана как-то спросил: «Брат, почему ты никогда не спрашиваешь у меня, сколько я заплачу тебе за камбэк?» — «Брат, неважно, даже если ты заплатишь мне 100 миллионов». Почему? Потому что я из Дагестана, у нас есть традиции. Когда мы говорим с нашими матерями — для нас это все. Мы поговорили c мамой, приняли решение, что этот бой [с Гэтжи] будет последним, и на этом все. Финиш.

Сложный вопрос… Мы с вами абсолютно разные люди. Я в США бываю с 2012-го, я знаю американский менталитет, знаю российский менталитет. Мы абсолютно разные люди. Но я реально люблю американцев, потому что они очень добродушные. Они не парятся о политических играх, обычные люди тут… Это единственная страна, где я могу выйти на улицу один, спокойно пойти куда-то, попить кофе один. В России, в Дагестане, на Ближнем Востоке, в Европе я никуда не могу пойти, люди беспокоят меня. А здесь я могу одеться как угодно, без маски, пойти в кофейню, насладиться жизнью.

Если вы хотите затянуть меня в политику… У меня был шанс попасть в большую политику, но я этого не хочу. Политические игры никогда не прекращаются, всегда что-то меняется, всегда будут проблемы, то будет, это. Я просто хочу быть обычным человеком. Если надо помочь людям, я помогу, но у всех есть свой лимит. У меня есть лимит денег, лимит сил, даже если у тебя 150 миллиардов на счету, у тебя есть свой лимит. У всех есть свой лимит, я не хочу лезть в политику. Я хочу просто вдохновлять людей, помогать людям, проводить время с матерью, семьей, детьми.

Последний бой в карьере Нурмагомедов провел в октябре 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство
Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь