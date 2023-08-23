Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Хайфа
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
19:45
Хайберниан
Астон Вилла
05
Футбол. Еврокубки
19:30
Спартак Тр
Днепр-1
11
Футбол. Кубок России
19:00
Пересвет
Велес
25
Футбол. Кубок России
19:00
Муром
2DROTS
13
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо СПб
Звезда СПб
П 4:1
22
Футбол. Кубок России
19:00
Знамя Труда
Зоркий
31
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ст
Спартак Нч
П 5:3
00
Футбол. Кубок России
18:00
Металлург Лп
Форте
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Тм
Динамо-Брянск
13
Футбол. Кубок России
18:00
Университет
Волга
06
Футбол. Кубок России
18:00
Дружба М
Кубань Холдинг
20
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Химик Дз
12
Футбол. Кубок России
17:00
СКА
Чайка
21
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
Биолог-Новокубанск
01
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Белгород
Авангард К
20
Футбол. Кубок России
17:00
Квант
Калуга
02
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
Тверь
30
Футбол. Кубок России
16:30
Динамо Вг
Спартак Кс
П 7:6
00
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
Победа
10
Футбол. Кубок России
16:00
Уфа
Носта
П 3:1
00
Футбол. Кубок России
14:00
Чертаново
Динамо Кир
01
Футбол. Кубок России
14:00
Химик-Август
Зенит Пн
П 4:3
11
Футбол. Кубок России
14:00
Иркутск
Динамо Вл
П 2:4
00
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Новосибирск
32
Все события
Фоторепортажи
20Великий Буффон
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
20:56 (мск), источник: Sport24

Хабиб Нурмагомедов: «Я пожертвовал 30 годами жизни, чтобы стать лучшим в мире»

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как сумел добиться головокружительного успеха в профессиональном спорте.

Наверх
Источник: Reuters

Хабиб не проиграл ни одного боя за карьеру и стал чемпионом мира UFC в легком весе.

«Всю мою жизнь у меня было расписание. У меня были правила, была дисциплина… Все дело в цифрах. Я должен делать все необходимое и делать это вовремя. Вставать в 6−7 утра, тренироваться, завтракать, идти в школу, делать уроки, тренироваться, есть, спать, и так по кругу…

Стать лучшим в мире непросто. Вы должны оставаться сосредоточенным на протяжении всей жизни. Речь идет о том, чтобы пожертвовать 30 годами жизни. Я помню себя в зале с 3−4 лет. И с тех пор я тренировался у своего отца без выходных. Всю свою жизнь я провел в зале», — заявил Хабиб в интервью Патрику Бет-Дэвиду.

Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Совершенно не стесняюсь». Молодая красавица-жена Диброва показала возбуждающие фото в купальнике с отдыха в Турции
Мисс Россия, пожив в США, рассказала, в чем русские мужчины лучше американцев
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь