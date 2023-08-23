Хабиб Нурмагомедов: «Я пожертвовал 30 годами жизни, чтобы стать лучшим в мире»

«Всю мою жизнь у меня было расписание. У меня были правила, была дисциплина… Все дело в цифрах. Я должен делать все необходимое и делать это вовремя. Вставать в 6−7 утра, тренироваться, завтракать, идти в школу, делать уроки, тренироваться, есть, спать, и так по кругу…



Стать лучшим в мире непросто. Вы должны оставаться сосредоточенным на протяжении всей жизни. Речь идет о том, чтобы пожертвовать 30 годами жизни. Я помню себя в зале с 3−4 лет. И с тех пор я тренировался у своего отца без выходных. Всю свою жизнь я провел в зале», — заявил Хабиб в интервью Патрику Бет-Дэвиду.