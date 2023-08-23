Участник СВО Владимир Минеев рассказал про многомиллионный гонорар за предстоящий бой против Карвальо
Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал про свой гонорар за предстоящий поединок против бразильца Рафаэля Карвальо.
Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал про свой гонорар за предстоящий поединок против бразильца Рафаэля Карвальо.
Бой по правилам кикбоксинга пройдет в Элисте 15 сентября.
— Можно ли говорить, что сейчас ваш гонорар будет больше 10 млн рублей?
— Да, можно говорить, что он будет больше 10 миллионов. Но когда я сам говорил о цифрах? — заявил Минеев в интервью «Матч ТВ».
Напомним, с февраля Владимир Минеев служит в зоне специальной военной операции (СВО) разведчиком спецназа.