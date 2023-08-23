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21:10 (мск), источник: Sport24

Участник СВО Владимир Минеев рассказал про многомиллионный гонорар за предстоящий бой против Карвальо

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал про свой гонорар за предстоящий поединок против бразильца Рафаэля Карвальо.

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Источник: РИА "Новости"

Бой по правилам кикбоксинга пройдет в Элисте 15 сентября.

— Можно ли говорить, что сейчас ваш гонорар будет больше 10 млн рублей?

— Да, можно говорить, что он будет больше 10 миллионов. Но когда я сам говорил о цифрах? — заявил Минеев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, с февраля Владимир Минеев служит в зоне специальной военной операции (СВО) разведчиком спецназа.

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