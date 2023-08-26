Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Мальорка
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Фоторепортажи
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над корейцем Чан Сон Юнгом по прозвищу Корейский Зомби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре. В третьем раунде Холлоуэй нокаутировал 36-летнего корейца.

Холлоуэй — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Для американца победа стала второй подряд. В предыдущем бою 31-летний Холлоуэй был сильнее британца Арнольда Аллена. Тогда он вошел в историю промоушена, став первым бойцом в истории, нанесшим соперникам три тысячи значимых ударов за карьеру. Всего в активе уроженца Гавайев 25 побед при семи поражениях.

Корейский Зомби потерпел восьмое поражение в профессиональных ММА. В его активе 17 побед.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нурмагомедов сравнил менталитет россиян и американцев
Жена Костомарова рассказала о решении мужа выйти на лед
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь