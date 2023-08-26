Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою турнира UFC

Холлоуэй — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Для американца победа стала второй подряд. В предыдущем бою 31-летний Холлоуэй был сильнее британца Арнольда Аллена. Тогда он вошел в историю промоушена, став первым бойцом в истории, нанесшим соперникам три тысячи значимых ударов за карьеру. Всего в активе уроженца Гавайев 25 побед при семи поражениях.