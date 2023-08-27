Конор Макгрегор анонсировал бой против Майкла Чендлера на UFC 296
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор анонсировал проведение поединка против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор анонсировал проведение поединка против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.
Соответствующее фото появилось в социальных сетях «Ноториуса».
Ранее некоторые американские СМИ сообщили, что Макгрегор и Чендлер подписали контракт на бой на декабрьском турнире UFC.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер должны сразиться друг с другом как наставники последнего сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Проблема заключалась в том, что ирландец не хотел сдавать обязательный тест на допинг.