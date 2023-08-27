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20:38 (мск), источник: Sport24

Конор Макгрегор анонсировал бой против Майкла Чендлера на UFC 296

Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор анонсировал проведение поединка против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.

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Источник: AP 2023

Соответствующее фото появилось в социальных сетях «Ноториуса».

Ранее некоторые американские СМИ сообщили, что Макгрегор и Чендлер подписали контракт на бой на декабрьском турнире UFC.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер должны сразиться друг с другом как наставники последнего сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Проблема заключалась в том, что ирландец не хотел сдавать обязательный тест на допинг.

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