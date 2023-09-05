В сети появилось архивное видео, где маленький Хабиб играет на приставке в UFC
В социальных сетях появилось архивное видео, на котором несовершеннолетний Хабиб Нурмагомедов играет с другом на приставке в спортивный симулятор UFC.
В социальных сетях появилось архивное видео, на котором несовершеннолетний Хабиб Нурмагомедов играет с другом на приставке в спортивный симулятор UFC.
Англоязычные фанаты ММА активно комментируют ролик с участием Хабиба:
Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.