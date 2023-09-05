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5 сентября, источник: Sport24

В сети появилось архивное видео, где маленький Хабиб играет на приставке в UFC

В социальных сетях появилось архивное видео, на котором несовершеннолетний Хабиб Нурмагомедов играет с другом на приставке в спортивный симулятор UFC.

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Англоязычные фанаты ММА активно комментируют ролик с участием Хабиба:

  • «От игры в симулятор UFC до превращения в одного из самых играбельных персонажей! Жизнь преподносит много сюрпризов. Просто усердно работай и верь»;
  • «Он прошел путь от игрока до парня с обложки этой игры»;
  • «Далеко не фанат Хабиба. Но это просто потрясающе, лол»;
  • «Сначала избивал соперников в игре, а затем сделал это в реальности», — такие комментарии оставили поклонники смешанных единоборств.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.

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