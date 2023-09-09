Фанаты UFC без ума от соперника Волкова. Вдумайтесь: он пьет пиво из обуви

Австралиец имеет прозвище Бам-Бам. Связано оно не со звуками ударов: все из-за главного героя популярного мультфильма, рабочего Фреда Флинстоуна из каменного века. Хотя если говорить о «симфонии» жестких панчей, то это точно про 30-летнего Тая. Ведь к сентябрю 2022 года он наколотил пять нокаутов кряду! Среди тех, кто «сложился» после попаданий Туйвасы, были Деррик Льюис, Аугусто Сакаи и бывшая звезда Национальной футбольной лиги (NFL) Грег Харди.
Кстати, еще в активе уроженца Сиднея победа единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC из Белоруссии Андреем Орловским.
Проигрывает Бам-Бам тоже красиво. И в последнее время это происходит часто: к поединку с Волковым австралиец подошел на серии из двух досрочных поражений. Сначала Туйваса не справился с Сирилом Ганом (хотя француза удалось отправить в нокдаун), а потом попал под грузовик Сергея Павловича.
Русский богатырь из Орловской области быстро деклассировал Тая, еще на шаг приблизившись к чемпионскому поясу… Туйваса (шестой номер рейтинга тяжелого веса UFC) же приблизился к пропасти: завтрашнее поражение от Драго (7) может навсегда выбросить зрелищного рубаку из титульной гонки.
Но большую узнаваемость принесли Туйвасе даже не бойцовские перформансы, а способ празднования побед в клетке. Он необычен, для многих даже отталкивающий, но полностью соответствует спортсмену, который выходит на поединки с флагом австралийских аборигенов (отец Бам Бама самоанец, а мать — представительница вираджури). В общем, Тай пьет пиво… из обуви, зачастую даже чужой.
Все дело в местной традиции, которая называется «Shoey» («шуи» — ботинок). Она появилась благодаря австралийскому гонщику Джеку Миллеру, который после триумфов наслаждался шампанским из собственной обуви. Туйваса провернул такое впервые в далеком 2017-м, и, объяснившись со СМИ, до сих пор не забывает о своей «фишке».
«Не знаю чей это был кроссовок, просто кто-то из толпы дал мне обувь, и я выпил из нее. Скорее всего, этот парень потом скажет, что он отправился на UFC и его ограбил боец! В Австралии это нормально, я делаю это с тех пор, как употребляю спиртные напитки. Обычно это делают с чужой обувью… На самом деле, у меня получился очень скромный “Shoey”, потому что обычно вы заставляете всех плюнуть в ботинок, а потом пьете из него».
К слову, Волков готов выпить с Туивасой после встречи в октагоне. Но у россиянина есть небольшое условие:
«Конечно, после боя мы с Таем можем попить пивка. Но только не из ботинка, прошу!».