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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты UFC без ума от соперника Волкова. Вдумайтесь: он пьет пиво из обуви

Менее суток остается до 293-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сиднее. Несмотря на то, что в главном бою на кону будет стоять титул (король средневесов Исраэль Адесанья постарается «заткнуть» говорливого Шона Стрикленда), внимание российских фанатов будет приковано к нашему Александру Волкову и его яркому сопернику Таю Тайвасе. РИА Новости Спорт знакомит вас с необычным австралийцем, который выходит на поединок с Драго после тяжелого поражения от еще одного русского гиганта.

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Источник: Соцсети

UFC 293

  • Когда: в ночь на воскресенье по Москве;
  • Где: Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park, Сидней (Австралия);
  • Старт турнира: 01:30 мск (основной кард начнется в 05:00 мск);
  • Где смотреть: UFC Fight Pass / общедоступное ТВ.

Источник: UFC

Австралиец имеет прозвище Бам-Бам. Связано оно не со звуками ударов: все из-за главного героя популярного мультфильма, рабочего Фреда Флинстоуна из каменного века. Хотя если говорить о «симфонии» жестких панчей, то это точно про 30-летнего Тая. Ведь к сентябрю 2022 года он наколотил пять нокаутов кряду! Среди тех, кто «сложился» после попаданий Туйвасы, были Деррик Льюис, Аугусто Сакаи и бывшая звезда Национальной футбольной лиги (NFL) Грег Харди.

Кстати, еще в активе уроженца Сиднея победа единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC из Белоруссии Андреем Орловским.

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Проигрывает Бам-Бам тоже красиво. И в последнее время это происходит часто: к поединку с Волковым австралиец подошел на серии из двух досрочных поражений. Сначала Туйваса не справился с Сирилом Ганом (хотя француза удалось отправить в нокдаун), а потом попал под грузовик Сергея Павловича.

Русский богатырь из Орловской области быстро деклассировал Тая, еще на шаг приблизившись к чемпионскому поясу… Туйваса (шестой номер рейтинга тяжелого веса UFC) же приблизился к пропасти: завтрашнее поражение от Драго (7) может навсегда выбросить зрелищного рубаку из титульной гонки.

Но большую узнаваемость принесли Туйвасе даже не бойцовские перформансы, а способ празднования побед в клетке. Он необычен, для многих даже отталкивающий, но полностью соответствует спортсмену, который выходит на поединки с флагом австралийских аборигенов (отец Бам Бама самоанец, а мать — представительница вираджури). В общем, Тай пьет пиво… из обуви, зачастую даже чужой.

Все дело в местной традиции, которая называется «Shoey» («шуи» — ботинок). Она появилась благодаря австралийскому гонщику Джеку Миллеру, который после триумфов наслаждался шампанским из собственной обуви. Туйваса провернул такое впервые в далеком 2017-м, и, объяснившись со СМИ, до сих пор не забывает о своей «фишке».

«Не знаю чей это был кроссовок, просто кто-то из толпы дал мне обувь, и я выпил из нее. Скорее всего, этот парень потом скажет, что он отправился на UFC и его ограбил боец! В Австралии это нормально, я делаю это с тех пор, как употребляю спиртные напитки. Обычно это делают с чужой обувью… На самом деле, у меня получился очень скромный “Shoey”, потому что обычно вы заставляете всех плюнуть в ботинок, а потом пьете из него».

К слову, Волков готов выпить с Туивасой после встречи в октагоне. Но у россиянина есть небольшое условие:

«Конечно, после боя мы с Таем можем попить пивка. Но только не из ботинка, прошу!».

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Полный кард UFC 293

  • Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд;
  • Тай Туйваса — Александр Волков;
  • Манел Капе — Фелипе дос Сантос;
  • Джастин Тафа — Остин Лэйн;
  • Тайсон Педро — Антон Туркаль;
  • Карлос Олберг — Да Ун Джан;
  • Джек Дженкинс — Чепе Марискал;
  • Джейми Малларки — Джон Макдесси;
  • Насрат Хакпараст — Лэндон Киньонес;
  • Майк Даймонд — Чарли Радтке;
  • Шейн Янг — Габриэль Миранда;
  • Кевин Джуссет — Кьефер Кросби.

Иван Орехов

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