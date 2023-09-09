Фанаты UFC без ума от соперника Волкова. Вдумайтесь: он пьет пиво из обуви

Источник: Соцсети

UFC 293

Когда: в ночь на воскресенье по Москве;

в ночь на воскресенье по Москве; Где: Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park, Сидней (Австралия);

Qudos Bank Arena, Sydney Olympic Park, Сидней (Австралия); Старт турнира: 01:30 мск (основной кард начнется в 05:00 мск);

01:30 мск (основной кард начнется в 05:00 мск); Где смотреть: UFC Fight Pass / общедоступное ТВ.

Источник: UFC

Австралиец имеет прозвище Бам-Бам. Связано оно не со звуками ударов: все из-за главного героя популярного мультфильма, рабочего Фреда Флинстоуна из каменного века. Хотя если говорить о «симфонии» жестких панчей, то это точно про 30-летнего Тая. Ведь к сентябрю 2022 года он наколотил пять нокаутов кряду! Среди тех, кто «сложился» после попаданий Туйвасы, были Деррик Льюис, Аугусто Сакаи и бывшая звезда Национальной футбольной лиги (NFL) Грег Харди.

Кстати, еще в активе уроженца Сиднея победа единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC из Белоруссии Андреем Орловским.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456250192&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Проигрывает Бам-Бам тоже красиво. И в последнее время это происходит часто: к поединку с Волковым австралиец подошел на серии из двух досрочных поражений. Сначала Туйваса не справился с Сирилом Ганом (хотя француза удалось отправить в нокдаун), а потом попал под грузовик Сергея Павловича.

Русский богатырь из Орловской области быстро деклассировал Тая, еще на шаг приблизившись к чемпионскому поясу… Туйваса (шестой номер рейтинга тяжелого веса UFC) же приблизился к пропасти: завтрашнее поражение от Драго (7) может навсегда выбросить зрелищного рубаку из титульной гонки.

Но большую узнаваемость принесли Туйвасе даже не бойцовские перформансы, а способ празднования побед в клетке. Он необычен, для многих даже отталкивающий, но полностью соответствует спортсмену, который выходит на поединки с флагом австралийских аборигенов (отец Бам Бама самоанец, а мать — представительница вираджури). В общем, Тай пьет пиво… из обуви, зачастую даже чужой.

Все дело в местной традиции, которая называется «Shoey» («шуи» — ботинок). Она появилась благодаря австралийскому гонщику Джеку Миллеру, который после триумфов наслаждался шампанским из собственной обуви. Туйваса провернул такое впервые в далеком 2017-м, и, объяснившись со СМИ, до сих пор не забывает о своей «фишке».

«Не знаю чей это был кроссовок, просто кто-то из толпы дал мне обувь, и я выпил из нее. Скорее всего, этот парень потом скажет, что он отправился на UFC и его ограбил боец! В Австралии это нормально, я делаю это с тех пор, как употребляю спиртные напитки. Обычно это делают с чужой обувью… На самом деле, у меня получился очень скромный “Shoey”, потому что обычно вы заставляете всех плюнуть в ботинок, а потом пьете из него».

К слову, Волков готов выпить с Туивасой после встречи в октагоне. Но у россиянина есть небольшое условие:

«Конечно, после боя мы с Таем можем попить пивка. Но только не из ботинка, прошу!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=543539461&hd=2&id=456239468&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полный кард UFC 293

Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд;

Тай Туйваса — Александр Волков;

Манел Капе — Фелипе дос Сантос;

Джастин Тафа — Остин Лэйн;

Тайсон Педро — Антон Туркаль;

Карлос Олберг — Да Ун Джан;

Джек Дженкинс — Чепе Марискал;

Джейми Малларки — Джон Макдесси;

Насрат Хакпараст — Лэндон Киньонес;

Майк Даймонд — Чарли Радтке;

Шейн Янг — Габриэль Миранда;

Кевин Джуссет — Кьефер Кросби.