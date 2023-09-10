Волков растерзал австралийца. А еще в Сиднее разбили чемпиона UFC

Источник: Соцсети

В соглавном событии UFC 293 в столице Олимпиады-2000 россиянин Александр Волков досрочно одолел опасного австралийца Тая Туйвасу и вышел на серию из трех досрочных побед. Корреспондент РИА Новости Спорт — о крутом выступлении бойца из Москвы и громкой смене чемпиона в главном ММА-промоушене мира.

Источник: UFC

Снова титульный забег

Волков — главный российский «тяж» последних лет — в 2022-м уступил престижный статус Сергею Павловичу, который на серии из шести побед нокаутами в первом раунде находится в ожидании титульного поединка в UFC.

Но не спешите усаживать Драго на скамейку запасных, ведь он снова начал пробираться на вершину. И на этот раз поход за золотом может стать последним.

В 2018 году Волков обидно проиграл Деррику Льюису из США после четырех викторий в четырех боях в лиге Дэйны Уайта. Тот поединок был претендентским;

Затем были проигрыши от Кертиса Блейдса, Сирила Гана и Тома Аспинэлла. Разочаровывающие руководство 4−3 в семи поединках после злополучной встречи в Льюсом.

Но затем Александр снова показал себя во всей красе: мало того, что разгромил суринамца Жаирзиньо Розенструйка, так еще и не оставил шансов Александру Романову из Молдавии. На очереди — австралиец Тай Туйваса, подошедший к рубке против Драго с двумя досрочными поражениями, но лучшей позицией в рейтинге тяжелого веса UFC (Бам-Бам идет шестым, Волков — седьмой).

Безнадега для Бам-Бама

В родном городе австралийца россиянин начал по-хозяйски. Волков, который выше Туйвасы более чем на 13 сантиметров, работал ногами по корпусу и раз за разом руками пробивал блок Бам-Бама. Несколько раз Тай был близок к нокауту, но на помощь приходил «держак» и время. Несомненно, его спас перерыв, потому что под занавес первого раунда Саша забивал соперника у сетки.

Однако избежать поражения не удалось, Тай лишь отдалял третий проигрыш кряду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253567&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мало кто мог предположить, что бой двух высококлассных нокаутеров (37 ТКО/КО на двоих) закончится сабмишеном. Однако именно удушающий прием принес москвичу победу. Да еще какой редкий удушающий! Выйдя в фулл-маунт, Волков избил бедного Тая (статистика: 105−5 по акцентированным попаданиям в голову), после чего накинул «Иезекииль», который по ходу ММА-карьеры Алейника Олейника был главным приемом в арсенале Дяди Леши.

К нему во время октагон-интервью и обратился россиянин, наколотив трехматчевый винстрик.

Два реванша на выбор

В обновленном рейтинге лучших «тяжей» Волков поменяется местами с Туйвасой. Но что дальше? Сейчас «пятерка» претендентов на золото Джона Джонса выглядит так:

Сергей Павлович; Сирил Ган; Стипе Миочич; Том Аспинэлл; Кертис Блейдс.

Сложно представить на данном этапе битву с соотечественником Павловичем. Миочич, который скоро встретится с Джонсом и, по-видимому, завершит карьеру, тоже мимо. Также пока не рассматриваем Блейдса: у него впереди противостояние с Жаилтоном Алмейдой. Остаются два повторных боя с Ганом и Аспинэллом — тяжелейшее, но необходимое испытание на пути к титулу.

Либо шаг назад и встреча с кем-то ниже рейтингом.

Как дела в главном бою UFC 293?

А там настоящий пожар! Обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья выходил в восьмиугольник с Шоном Стриклендом тотальным фаворитом, однако с первого раунда у новозеландца все пошло из рук вон плохо. Его, как и Туйвасу, чуть не забили перед перерывом. А затем на протяжении 20 минут Иззи действовал вторым номером или бегал от американца, проведшего лучший поединок в карьере.

Пока нет объяснения провальному выступлению Адесаньи на глазах почти домашней арены Qudos Bank. Однако скажем прямо: при такой защите и показателе 1−2 в последних трех схватках экс-чемпион точно не заслуживает незамедлительный реванш… Но, скорее всего, получит. Одна из главных звезд ММА современности, как-никак.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253570&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За убедительное выступление в мэйн ивенте судьи отдали Шону четыре раунда из пяти. Главную сенсацию года мы уже получили!

После такого шоу стоит почитать текст про нового (однозначно — самого говорливого) чемпиона UFC.