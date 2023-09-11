Братьев Асхабовых арестовали в Таиланде за пытки и кражу. Бойцы обнесли виллу почти на 400 тысяч долларов

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Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан арестованы в Таиланде. Сообщается, что братья вместе с тремя неназванными гражданами Казахстана ворвались на виллу итальянца на острове Пхукет. Источник, знакомый с жертвой, рассказал тайскому изданию Phuket News, что инцидент случился 3 сентября примерно в 23.00 по местному времени, когда трое мужчин вошли на виллу итальянца через боковую дверь и схватили его.

По словам итальянца, этих троих он никогда раньше не видел. Они вытащили мужчину из спальни, затем связали, заткнули ему рот и завязали глаза. Затем нападавшим позвонил человек, организовавший атаку, и троица начала допрашивать жертву о местонахождении диска, содержащего данные по криптовалюте. Итальянец наличие такого диска отрицал, в результате чего его начали избивать.

Пытки продолжались всю ночь — жертва получила множественные ушибы лица и тела. В конце концов трое мужчин покинули виллу, оставив итальянца связанным и с кляпом во рту. На кадрах видеонаблюдения с курорта видно, как на следующий день в 16.48 по местному времени итальянец выбрался с виллы и катился по тропинке. К тому моменту он все еще был связан и до сих пор не вытащил кляп изо рта.

Позже стали известны личности трех нападавших казахстанцев. Они проходили иммиграционный контроль в международном аэропорту Пхукета 4 сентября в 6.58 утра. Мужчины сели на рейс из Пхукета в Дубай, а сейчас, предположительно, находятся в Казахстане.

Аресты подтвердил отчет главы полиции Чернг Талая полковника Чалермчая Херсавата. В отчете подтверждены аресты 28-летних российских братьев-близнецов Хасана и Хусейна Асхабовых. В документе не указано, где арестованы близнецы, но отмечается, что их взяли под стражу на основании ордеров на арест № 479/2566 и № 480/2566, выданных провинциальным судом Пхукета в понедельник, 4 сентября.

В отчете подтверждается, что аресты произведены с целью привлечь к ответственности братьев за грабеж и пытки. Согласно законам Таиланда, действия бойцов квалифицируются как три серьезных преступления: пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также хищение.

В отчете подтверждается кража имущества более чем на 12 млн батов (32,4 млн рублей). Были украдены трое часов: Rolex Daytona стоимостью 2 476 500 батов (почти 6,7 млн рублей), Patek Philippe Nautilus стоимостью 3 805 250 батов (более 10,2 млн рублей) и GRAFF стоимостью 1 600 200 батов (более 4,3 млн рублей). Кроме того, в списке один Macbook, новые iPhone 13 и iPhone 14, а также пара солнцезащитных очков. Также итальянец остался без паспорта, дебетовой карты банка ADIB (Исламский банк Абу-Даби) и паролей для доступа к телефонам, сейфу и компьютерам.

Но и это не все. Издание Phuket News сообщает, что трое мужчин украли 40 тысяч евро наличными из сейфа, а еще 16 тысяч евро они сняли в Дубае с помощью украденной дебетовой карты, о чем стало известно позже.

Братьев Асхабовых итальянец, по его словам, впервые встретил в пляжном кафе в курортном районе Чернг Талай около года назад. Последний год они были знакомы, а вот нападавших на него казахов он ранее никогда не видел.