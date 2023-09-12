Глава UFC рассказал о неприличной сумме денег для Федора Емельяненко

«Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре, или это потому, что мы заплатили ему неприлично много денег», — заявил глава UFC. Он подчеркнул, что ему не пришлось долго уговаривать спортсмена.

7 сентября стало известно, что Емельяненко включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от компании EA Sports. Он будет доступен в Deluxe-издании игры. Также владельцы расширенной версии получат таких дополнительных бойцов, как Майк Тайсон и Мохаммед Али.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.