Союзу ММА России возобновили аккредитацию

В июне действующая аккредитация Союза ММА была приостановлена на три месяца. Приказ о приостановке аккредитации был подписан временно исполнявшим обязанности министра спорта Азатом Кадыровым 15 июня. В начале июня в Амурской области умер 16-летний участник Кубка по ММА. Подросток во время боя получил удар в голову и позже скончался в реанимации.

«Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали. Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочеты. Мы рады, что Кубок России, который пройдет 22—23 сентября в Омске позволит нашим спортсменам получить не только соревновательный опыт, но спортивные звания. Наша работа не останавливалась, у нас есть цели, и мы обязательно их достигнем в ближайшем будущем», — сказал вице-президент союза ММА Андрей Терентьев.