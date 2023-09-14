Союзу ММА России возобновили аккредитацию
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство спорта РФ возобновило аккредитацию Союза ММА России, сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство спорта РФ возобновило аккредитацию Союза ММА России, сообщается на официальном сайте организации.
В июне действующая аккредитация Союза ММА была приостановлена на три месяца. Приказ о приостановке аккредитации был подписан временно исполнявшим обязанности министра спорта Азатом Кадыровым 15 июня. В начале июня в Амурской области умер 16-летний участник Кубка по ММА. Подросток во время боя получил удар в голову и позже скончался в реанимации.
«Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали. Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочеты. Мы рады, что Кубок России, который пройдет