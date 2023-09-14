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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Союзу ММА России возобновили аккредитацию

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство спорта РФ возобновило аккредитацию Союза ММА России, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2023

В июне действующая аккредитация Союза ММА была приостановлена на три месяца. Приказ о приостановке аккредитации был подписан временно исполнявшим обязанности министра спорта Азатом Кадыровым 15 июня. В начале июня в Амурской области умер 16-летний участник Кубка по ММА. Подросток во время боя получил удар в голову и позже скончался в реанимации.

«Эта ситуация обратила наше внимание на некоторые вопросы, в которых мы были уверены, что полностью их проработали. Их было немного, но за эти три месяца мы устранили недочеты. Мы рады, что Кубок России, который пройдет 22—23 сентября в Омске позволит нашим спортсменам получить не только соревновательный опыт, но спортивные звания. Наша работа не останавливалась, у нас есть цели, и мы обязательно их достигнем в ближайшем будущем», — сказал вице-президент союза ММА Андрей Терентьев.

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