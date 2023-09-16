Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Нефтехимик
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Адмирал
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Северсталь
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Кадис
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Лада
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Лацио
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Айнтрахт Ф
Футбол. Премьер-лига
21:15
Балтика
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Метц
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
16Ничья сборной России с Катаром
10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Минеев вернулся тяжелым, но сильным. Титулованный бразилец рухнул лицом вниз

Волжанин без проблем защитил титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Наверх
Источник: Чемпионат.com

В ночь на 16 сентября в Элисте завершился очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера стал поединок по правилам кикбоксинга между известным российским бойцом Владимиром Минеевым и экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.

Минеев в последнее время стал выступать значительно реже, так как отправился в армию и заключил там контракт. Тем не менее Владимир обещал, что ещё вернётся и выступит — так и вышло. Правда, пауза в выступлениях бойца затянулась почти на год. В последний раз Минеев выходил в ринг в ноябре 2022 года и тогда досрочно одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом. Россиянин очень спокойно разбирал оппонента, а в третьем раунде трижды отправил его на настил, вынудив рефери остановить поединок досрочно. Победа также принесла Минееву пояс чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». С тех пор Владимир успел побывать в зоне СВО, а также стал депутатом Донецкого народного совета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рафаэль Карвальо известен исключительно выступлениями по ММА. В 2015 году бразилец завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе и после этого трижды его успешно защитил. Правда, в последние годы карьера 37-летнего бойца складывалась не очень удачно. В последних четырёх поединках Карвальо проигрывал, а началась эта не очень радостная серия с Вадима Немкова. В итоге Рафаэль решил попробовать себя в новой ипостаси, но, безусловно, шансов в противостоянии с Минеевым ему не давали.

Бой начался достаточно спокойно. Минеев не спешил и подбирал дистанцию. Карвальо действовал активно, старался использовать габариты и атаковал разные этажи. Ближе к концу первой трёхминутки Владимир окончательно освоился и начал проводить более агрессивные атаки, прижимая соперника к канатам и периодически вынуждая того уходить в глухую оборону. Во втором раунде бразилец перешёл в привычную стойку левши и добавил в темпе, пошли достаточно неприятные джебы, которые доходили до Минеева. Россиянин клинчевал и нивелировал преимущества соперника, а в середине отрезка «провалил» Карвальо и выпустил левый боковой в ответ. Удар пришёлся точно в подбородок и отправил Рафаэля на канвас, откуда он уже подняться не смог.

Минееву хватило одного плотного удара, чтобы закончить поединок. Причём сам россиянин явно был настроен продолжать бой и укоризненно смотрел на бразильца, который не нашёл в себе силы подняться. Таким образом, Владимир успешно защитил титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и показал, что простой не мешает ему демонстрировать свои навыки бойца в ринге.

Яхья Гасанов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде в Париже. Что будет дальше?
Связали и украли часы. Братья-бойцы из России арестованы в Таиланде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь