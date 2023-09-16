Минеев вернулся тяжелым, но сильным. Титулованный бразилец рухнул лицом вниз

В ночь на 16 сентября в Элисте завершился очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера стал поединок по правилам кикбоксинга между известным российским бойцом Владимиром Минеевым и экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо.

Минеев в последнее время стал выступать значительно реже, так как отправился в армию и заключил там контракт. Тем не менее Владимир обещал, что ещё вернётся и выступит — так и вышло. Правда, пауза в выступлениях бойца затянулась почти на год. В последний раз Минеев выходил в ринг в ноябре 2022 года и тогда досрочно одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом. Россиянин очень спокойно разбирал оппонента, а в третьем раунде трижды отправил его на настил, вынудив рефери остановить поединок досрочно. Победа также принесла Минееву пояс чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». С тех пор Владимир успел побывать в зоне СВО, а также стал депутатом Донецкого народного совета.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-219380652&hd=2&id=456239499&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рафаэль Карвальо известен исключительно выступлениями по ММА. В 2015 году бразилец завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе и после этого трижды его успешно защитил. Правда, в последние годы карьера 37-летнего бойца складывалась не очень удачно. В последних четырёх поединках Карвальо проигрывал, а началась эта не очень радостная серия с Вадима Немкова. В итоге Рафаэль решил попробовать себя в новой ипостаси, но, безусловно, шансов в противостоянии с Минеевым ему не давали.

Бой начался достаточно спокойно. Минеев не спешил и подбирал дистанцию. Карвальо действовал активно, старался использовать габариты и атаковал разные этажи. Ближе к концу первой трёхминутки Владимир окончательно освоился и начал проводить более агрессивные атаки, прижимая соперника к канатам и периодически вынуждая того уходить в глухую оборону. Во втором раунде бразилец перешёл в привычную стойку левши и добавил в темпе, пошли достаточно неприятные джебы, которые доходили до Минеева. Россиянин клинчевал и нивелировал преимущества соперника, а в середине отрезка «провалил» Карвальо и выпустил левый боковой в ответ. Удар пришёлся точно в подбородок и отправил Рафаэля на канвас, откуда он уже подняться не смог.

Минееву хватило одного плотного удара, чтобы закончить поединок. Причём сам россиянин явно был настроен продолжать бой и укоризненно смотрел на бразильца, который не нашёл в себе силы подняться. Таким образом, Владимир успешно защитил титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и показал, что простой не мешает ему демонстрировать свои навыки бойца в ринге.