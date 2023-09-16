Промоутер заявил об участии голливудского актера в поисках соперника Тактарову

Хрюнов рассказал, что в данный момент ведет интенсивные переговоры с мексиканской группировкой. «Нашли несколько человек, и среди них есть даже один боец ММА, который готов подраться с Олегом. Сейчас обсуждаем приезд Дэнни в Россию и организацию боя», — добавил промоутер.

18 сентября Тактаров и боец ММА Джефф Монсон провели поединок по правилам бокса. Он продлился три раунда и завершился ничьей. Позже они подписали контракт на еще одну встречу.