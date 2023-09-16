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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Промоутер заявил об участии голливудского актера в поисках соперника Тактарову

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что голливудский актер Дэнни Трехо участвует в поисках соперника для российского бойца смешанного стиля (ММА) Олега Тактарова. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

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Источник: AP 2023

Хрюнов рассказал, что в данный момент ведет интенсивные переговоры с мексиканской группировкой. «Нашли несколько человек, и среди них есть даже один боец ММА, который готов подраться с Олегом. Сейчас обсуждаем приезд Дэнни в Россию и организацию боя», — добавил промоутер.

18 сентября Тактаров и боец ММА Джефф Монсон провели поединок по правилам бокса. Он продлился три раунда и завершился ничьей. Позже они подписали контракт на еще одну встречу.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел 5 поражений. Еще два боя с его участием закончился вничью.

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