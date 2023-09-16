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11:39 (мск), источник: ТАСС

Боец ММА Минеев отправился в зону СВО после победы над Карвальо

Спортсмен получил повестку в период частичной мобилизации, позднее он подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации.

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Источник: РИА "Новости"

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев отправился в зону СВО в субботу. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо во втором раунде в поединке по кикбоксингу.

«Сегодня возвращаюсь в расположение», — сказал Минеев.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса, который прошел 18 ноября 2022 года и завершился победой россиянина техническим нокаутом.

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