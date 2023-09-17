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09:17 (мск), источник: ТАСС

Грассо защитила титул чемпионки UFC, завершив бой с Шевченко вничью

Спортсменка завоевала титул в марте.

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Источник: AFP 2023

ТАСС, 17 сентября. Поединок за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе между действующей обладательницей пояса мексиканкой Алексой Грассо и представительницей Киргизии Валентиной Шевченко завершился вничью. Турнир UFC Fight Night 227 прошел в Лас-Вегасе.

Один судья отдал победу Грассо — 48:47, второй — Шевченко (48:47), третий зафиксировал ничью — 47:47.

Шевченко с декабря 2018 года по март 2023-го обладала титулом чемпионки UFC в наилегчайшем весе. За это время она семь раз успешно проводила защиту титула. 4 марта 2023 года она уступила Грассо в титульном поединке на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Шевченко 35 лет, на ее счету теперь 23 победы, 4 поражения и 1 ничья в MMA. Она также является восьмикратной чемпионкой мира по тайскому боксу. В активе 30-летней Грассо 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.

В другом бою на турнире россиянин Роман Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом. Копылов нокаутировал соперника во втором раунде. Теперь на счету россиянина 12 побед и 2 поражения в ММА.

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