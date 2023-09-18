Тренер Махачева рассказал, почему опасается реванша с Чарльзом Оливейрой: «Мы не думали, что он уничтожит Дариуша»

«Чарльз будет мотивирован больше, чем когда-либо. Потому что он соскучился по чемпионству, соскучился по вниманию публики. То, что он показал с Дариушем, подтвердило серьезность его намерений. Он делал с Дариушем такие вещи, которые мы не ожидали увидеть. Чарльз просто уничтожил его везде. Оливейра решительнее, чем когда-либо. Я не хочу сказать, что в первом бою он недооценил Ислама. Нет. Но он был чуть более самоуверен, чем следовало. На этот раз такого не будет. Он знает, что Ислам — самый опасный парень, с которым он дрался», — заявил Мендес в интервью Lord Ping.