Боец ММА Чимаев отказался от гражданства Швеции
Боец ММА Чимаев перестанет представлять Швецию и начнет выступать под флагом ОАЭ.
Боец ММА Чимаев перестанет представлять Швецию и начнет выступать под флагом ОАЭ.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев в дальнейшем будет представлять не Швецию, а Объединенные Арабские Эмираты, сообщает SVC со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.
В своем следующем поединке непобежденный боец (12−0) 21 октября встретится с бразильцем Пауло Костой на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
«Он эмигрировал из Швеции, он больше не швед», — заявил Шаммас, отметив, что на бой с Костой Чимаев выйдет под флагом ОАЭ.