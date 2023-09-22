Боец ММА Чимаев отказался от гражданства Швеции

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев в дальнейшем будет представлять не Швецию, а Объединенные Арабские Эмираты, сообщает SVC со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.

В своем следующем поединке непобежденный боец (12−0) 21 октября встретится с бразильцем Пауло Костой на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.