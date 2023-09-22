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22 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Боец ММА Чимаев отказался от гражданства Швеции

Боец ММА Чимаев перестанет представлять Швецию и начнет выступать под флагом ОАЭ.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев в дальнейшем будет представлять не Швецию, а Объединенные Арабские Эмираты, сообщает SVC со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.

В своем следующем поединке непобежденный боец (12−0) 21 октября встретится с бразильцем Пауло Костой на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

«Он эмигрировал из Швеции, он больше не швед», — заявил Шаммас, отметив, что на бой с Костой Чимаев выйдет под флагом ОАЭ.

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