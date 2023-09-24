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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Физиев уступил Гамроту в главном бою турнира UFC

В Энтерпрайзе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228.

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Источник: РИА "Новости"

В Энтерпрайзе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном бою турнира представитель Казахстана Рафаэль Физиев встретился с поляком Матеушом Гамротом.

Бой завершился победой поляка техническим нокаутом во втором раунде. Физиев нанёс мощный удар ногой и получил травму, после чего не смог удержаться на ногах и упал, чем и воспользовался его соперник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Физиев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 12 победах. Гамрот, в свою очередь, одержал 23-ю победу. Также на его счету два поражения.

Напомним, в соглавном бою турнира американец Дэн Иге уступил соотечественнику, Брайсу Митчеллу. Бой продлился все три раунда и завершился победой Митчелла единогласным решением судей.

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