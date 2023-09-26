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13:44 (мск), источник: Sport24

UFC официально объявил следующий бой Шавката Рахмонова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил поединок между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Стивеном Томпсоном.

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Источник: UFC

Статусный бой в полусреднем весе состоится на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 17 декабря.

Шавкат Рахмонов провел 17 боев в ММА и одержал 17 побед. На счету Стивена Томпсона 17 выигрышей в 24 поединках.

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