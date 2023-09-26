Стивен Томпсон рассказал о будущем Шавката Рахмонова после их поединка на UFC 296
Американский боец UFC Стивен Томпсон высказался о предстоящем поединке против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.
Американский боец UFC Стивен Томпсон высказался о предстоящем поединке против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.
Статусный бой в полусреднем весе состоится на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 17 декабря.
«Я верю, что выйду в октагон и побью этого парня. На самом деле, Шавкат должен драться за титул, должен драться как раз после UFC 296 — против победителя боя Ковингтона и Эдвардса. Я думаю, он заслужил это. Так вот — если я побью Рахмонова, я тоже должен получить свой очередной титульный шанс», — заявил Томпсон в интервью Крису Вайдману.
Стивен Томпсон провел 24 боя в ММА и одержал 17 побед. На счету Шавката Рахмонова 17 выигрышей в 17 поединках.