Стивен Томпсон рассказал о будущем Шавката Рахмонова после их поединка на UFC 296

«Я верю, что выйду в октагон и побью этого парня. На самом деле, Шавкат должен драться за титул, должен драться как раз после UFC 296 — против победителя боя Ковингтона и Эдвардса. Я думаю, он заслужил это. Так вот — если я побью Рахмонова, я тоже должен получить свой очередной титульный шанс», — заявил Томпсон в интервью Крису Вайдману.