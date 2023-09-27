Белал Мухаммад: UFC ненавидит Тони Фергюсона

"Я ненавижу Тони Фергюсона? Думаю, UFC ненавидит Тони Фергюсона. Тони в такой яме, что ему, вероятно, сказали уходить на пенсию, а он отказался. Тони на серии из шести поражений, Пэдди на серии из шести побед. Тони все еще может выиграть, но в нескольких последних боях он выглядел ужасно. Он был медленным, его челюсть была не слишком прочной.

Очевидно, UFC пытается продвинуть Пэдди и они постарались дать ему рейтингового бойца, не дав ему рейтингового бойца, если понимаете, о чём я. Я думаю, Пэдди выиграет этот бой. Бобби Грин только что прикончил Тони Фергюсона, а я уверен, что грэпплинг Пэдди лучше, чем у Бобби Грина", — сказал Мухаммад, отвечая на вопросы фанатов в своих социальных сетях.