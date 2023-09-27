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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Белал Мухаммад: UFC ненавидит Тони Фергюсона

Боец Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, прокомментировал назначение боя ветерана промоушена Тони Фергюсона против британца Пэдди Пимблетта.

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Источник: AP 2023

"Я ненавижу Тони Фергюсона? Думаю, UFC ненавидит Тони Фергюсона. Тони в такой яме, что ему, вероятно, сказали уходить на пенсию, а он отказался. Тони на серии из шести поражений, Пэдди на серии из шести побед. Тони все еще может выиграть, но в нескольких последних боях он выглядел ужасно. Он был медленным, его челюсть была не слишком прочной.

Очевидно, UFC пытается продвинуть Пэдди и они постарались дать ему рейтингового бойца, не дав ему рейтингового бойца, если понимаете, о чём я. Я думаю, Пэдди выиграет этот бой. Бобби Грин только что прикончил Тони Фергюсона, а я уверен, что грэпплинг Пэдди лучше, чем у Бобби Грина", — сказал Мухаммад, отвечая на вопросы фанатов в своих социальных сетях.

Бой Фергюссона и Пимблетта состоится в рамках UFC 296, который пройдёт 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе, США. Последняя победа Фергюсона в UFC датируется июнем 2019 года.

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