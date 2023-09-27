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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко рассказал, как показал полицейскому фото с Путиным и дал взятку

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, как пытался договориться с полицейским с помощью фотографии с Путиным и взятки.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен принял участие в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». В рамках шоу знаменитости должны отвечать на вопросы о них. За каждый неправильный ответ участник шоу должен рассказать «отвратительный факт» из своей биографии.

«Раньше была такая мода скручивать автомобильные номера — если хочешь вернуть номер, то плати деньги. У меня скрутили номера спереди, поэтому я ездил без них», — рассказал спортсмен.

По его словам, на один из турниров с его участием пришли Владимир Путин, итальянский политик Сильвио Берлускони и актер Жан-Клод Ван Дамм. После турнира Емельяненко и еще нескольких бойцов пригласили в резиденцию Путина, где ему удалось сфотографироваться с ними.

«Не помню во сколько нас привезли оттуда, но уже рассветало. Еду на машине домой, счастливый, а впереди нет номеров. И тут утренний патруль, проверка документов. А меня тогда еще не знали, молодой был. Подошел сотрудник: “У тебя номера нет”. Он взял документы и ушел на другую сторону дороги. Думаю: “Блин, как же выкрутиться? Что же сделать”, — сказал спортсмен.

Емельяненко, показав полицейскому фотографии с Путиным, Ван Даммом и Берлускони, попросил его отпустить.

«Разговорились, как прошли бои. Говорит: “Здесь нет ни Ван Дамма, ни Берлускони, ни Путина. Здесь есть я, ты и твои номера. Что делать будем?” Там было много сотрудников, поэтому нельзя было хулиганить. Пришлось дать взятку. Мне стыдно, что я ездил без номеров, нарушал правила и подкупал сотрудников», — рассказал Емельяненко.

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