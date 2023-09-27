Емельяненко рассказал, как показал полицейскому фото с Путиным и дал взятку

Спортсмен принял участие в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». В рамках шоу знаменитости должны отвечать на вопросы о них. За каждый неправильный ответ участник шоу должен рассказать «отвратительный факт» из своей биографии.

«Раньше была такая мода скручивать автомобильные номера — если хочешь вернуть номер, то плати деньги. У меня скрутили номера спереди, поэтому я ездил без них», — рассказал спортсмен.

По его словам, на один из турниров с его участием пришли Владимир Путин, итальянский политик Сильвио Берлускони и актер Жан-Клод Ван Дамм. После турнира Емельяненко и еще нескольких бойцов пригласили в резиденцию Путина, где ему удалось сфотографироваться с ними.

«Не помню во сколько нас привезли оттуда, но уже рассветало. Еду на машине домой, счастливый, а впереди нет номеров. И тут утренний патруль, проверка документов. А меня тогда еще не знали, молодой был. Подошел сотрудник: “У тебя номера нет”. Он взял документы и ушел на другую сторону дороги. Думаю: “Блин, как же выкрутиться? Что же сделать”, — сказал спортсмен.

Емельяненко, показав полицейскому фотографии с Путиным, Ван Даммом и Берлускони, попросил его отпустить.