Емельяненко рассказал, как показал полицейскому фото с Путиным и дал взятку

Спортсмен принял участие в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю». В рамках шоу знаменитости должны отвечать на вопросы о них. За каждый неправильный ответ участник шоу должен рассказать «отвратительный факт» из своей биографии.
«Раньше была такая мода скручивать автомобильные номера — если хочешь вернуть номер, то плати деньги. У меня скрутили номера спереди, поэтому я ездил без них», — рассказал спортсмен.
По его словам, на один из турниров с его участием пришли Владимир Путин, итальянский политик Сильвио Берлускони и актер Жан-Клод Ван Дамм. После турнира Емельяненко и еще нескольких бойцов пригласили в резиденцию Путина, где ему удалось сфотографироваться с ними.
«Не помню во сколько нас привезли оттуда, но уже рассветало. Еду на машине домой, счастливый, а впереди нет номеров. И тут утренний патруль, проверка документов. А меня тогда еще не знали, молодой был. Подошел сотрудник: “У тебя номера нет”. Он взял документы и ушел на другую сторону дороги. Думаю: “Блин, как же выкрутиться? Что же сделать”, — сказал спортсмен.
Емельяненко, показав полицейскому фотографии с Путиным, Ван Даммом и Берлускони, попросил его отпустить.
«Разговорились, как прошли бои. Говорит: “Здесь нет ни Ван Дамма, ни Берлускони, ни Путина. Здесь есть я, ты и твои номера. Что делать будем?” Там было много сотрудников, поэтому нельзя было хулиганить. Пришлось дать взятку. Мне стыдно, что я ездил без номеров, нарушал правила и подкупал сотрудников», — рассказал Емельяненко.