Александр Емельяненко обратился к Федору на день рожденья брата

Емельяненко-младший, который сейчас находится в реабилитационном центре в Ингушетии, записал на видео обращение к брату, которое опубликовал в своем аккаунте в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Федор, брат мой, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой. Извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Сейчас я нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию, исправляюсь от своих пагубных и вредных поступков и привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днем рождения тебя», — сказал Александр.