Конор Макгрегор сделал заявление о продолжении карьеры

Отметим, что спортсмен не выходил в клетку с июля 2021 года, когда он получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье.
«Все в процессе, я по-прежнему надеюсь выступить в декабре. Да, соперником должен быть Чендлер. Майкл — сиди и жди. И рот держи закрытым», — написал Макгрегор.
Также ирландец поделился мнением о завершении трилогии с Нейтом Диасом из США:
«Хотел бы, чтобы он вернулся в MMA. Я задолжал ему бой, нужно исполнить свои обязательства. Он дал мне реванш, потерпел поражение, и теперь я обязан дать ему возможность завершить трилогию. Однозначно».