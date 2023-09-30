Конор Макгрегор сделал заявление о продолжении карьеры

Источник: Соцсети

Отметим, что спортсмен не выходил в клетку с июля 2021 года, когда он получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье.

«Все в процессе, я по-прежнему надеюсь выступить в декабре. Да, соперником должен быть Чендлер. Майкл — сиди и жди. И рот держи закрытым», — написал Макгрегор.

Также ирландец поделился мнением о завершении трилогии с Нейтом Диасом из США: