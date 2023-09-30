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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конор Макгрегор сделал заявление о продолжении карьеры

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высказался в соцсетях о своем возвращении в клетку.

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Источник: Соцсети

Отметим, что спортсмен не выходил в клетку с июля 2021 года, когда он получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье.

«Все в процессе, я по-прежнему надеюсь выступить в декабре. Да, соперником должен быть Чендлер. Майкл — сиди и жди. И рот держи закрытым», — написал Макгрегор.

Также ирландец поделился мнением о завершении трилогии с Нейтом Диасом из США:

«Хотел бы, чтобы он вернулся в MMA. Я задолжал ему бой, нужно исполнить свои обязательства. Он дал мне реванш, потерпел поражение, и теперь я обязан дать ему возможность завершить трилогию. Однозначно».

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