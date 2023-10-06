Промоутер Емельяненко рассказал о прогрессе в реабилитации бойца

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.