Промоутер Емельяненко рассказал о прогрессе в реабилитации бойца
Владимир Хрюнов, промоутер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, рассказал о прогрессе в реабилитации спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».
Владимир Хрюнов, промоутер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, рассказал о прогрессе в реабилитации спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Александр Емельяненко заканчивает процесс реабилитации. Бой с Кокляевым реально провести в декабре, все в работе», — заявил Хрюнов.
29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.
В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.