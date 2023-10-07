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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Колби Ковингтон — об Исламе Махачеве: он всего лишь пастух овец

Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе UFC, поделился мнением об Исламе Махачеве, который является чемпионом промоушена в лёгком весе.

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Источник: AP 2023

"Он может говорить СМИ всё, что хочет. Махачев знает, что я выбью из него всё дерьмо. Он не может тягаться с американской сталью, он всего лишь пастух овец.

Я предпочитаю драться со своим естественным весом, я не хочу сбрасывать свой вес, чтобы получить преимущество. Он и Хабиб (Нурмагомедов) в течение многих лет собирались проверить себя, перейти в другую весовую категорию. Это большие парни, которые сбрасывают много веса, получают большое преимущество при снижении веса и пытаются быть более сильными парнями в ночь боя в лёгком весе и просто выиграть у этих парней. Он хочет быть номером один в весовой категории, и вот как ты это докажешь", — приводит слова Ковингтона BJ Penn.

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